SPK Başkanı Gönül duyurdu! Yeni fon düzenlemeleri yolda

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, yatırım fonlarına ilişkin mevzuat çalışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Portföy Yönetimi Zirvesi'nde konuşan Gönül, son dönemde serbest fonlar ve para piyasası fonlarındaki gelişmelerin yakından takip edildiğini vurguladı.

Gönül, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında yapılan son Finansal İstikrar Komitesi toplantısında bu enstrümanların finansal istikrara etkilerinin değerlendirildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yanlışı olanın gözünün yaşına bakmayız. Kurul olarak fon ekosisteminin güçlenmesi, derinleşmesi ve en yüksek standartlarda ilerlemesi, sektörümüzün daha dirençli bir yapıya kavuşması için gerekli tüm düzenlemeleri ivedi şekilde hayata geçireceğiz. Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve sektörün bizlere ilettiği öneriler, bundan sonra da düzenlemelerimizin omurgasını oluşturmaya devam edecektir."

"Çalışmalar çok uzun sürmez"

Zirve sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gönül, yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonlarına yönelik mevzuat hazırlıklarının sürdüğünü ifade etti. Sürecin amacının kötüye kullanımları engellemek olduğunu belirten Gönül, düzenlemelerin sektöre danışılarak tamamlanacağını söyledi.

Açıklamasında, "Kötü niyetli kullanımların önüne geçeceğiz. Bu çalışmalar nihayetlendirilmeden önce sektörle ve sizlerle paylaşacağız. Çeşitli fonlarımız var. Her zaman düzenliyoruz. Spesifik olarak belli bir fonda belli bir düzenleme demek yanlış olur. Sektörü rahatlatacak daha şeffaf daha güvenli olması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Çok uzun süreceğini tahmin etmiyorum. Şu tarihten itibaren diyerek sektörü ve yatırımcıları rahatsız etmeyecek şekilde hayata geçirmeyi tercih ediyoruz" sözlerine yer verdi.

"Yatırımcının zarar etmesine müsaade etmeyiz"

Gönül, yapılacak düzenlemelerin tek bir paketten oluşmayacağını, zaman içinde kademeli olarak hayata geçirileceğini belirtti. Hem sektörün işleyişini aksatmamak hem de yatırımcıyı korumak amacıyla hareket ettiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Kötüye kullanım, yatırımcıyı zarar ettiren herhangi bir şeye müsaade etmemiz mümkün değil. Bunun için gerekirse gerekli cezaları Meclisimiz takdir ederse artıracaktır. Önce etki analizleri yapacağız, sektörden gelen geri bildirimlere göre karar vereceğiz. Talepleri dinliyoruz, gelen talepleri topladıktan sonra çalışmaları nihayetlendireceğiz."

Manipülasyon ve halka arzlara ilişkin açıklamalar

Manipülasyonlarla ilgili olarak sorulan soruyu Gönül, "Burada verilecek mesaj zaten bellidir. Gerekli suç duyurularını yapıyoruz ve bunlar da sonuçlanıyor biliyorsunuz. Yani burada söyleyecek çok fazla bir şey yok" diye cevapladı.

Gönül, halka arz konusuna ilişkin olarak da şu değerlenmeleri yaptı:

"Halka arz ivmesi diye bir şey söylemek aslında çok doğru değil. Halka arz bizim standart işlerimizden sadece bir tanesidir. Tabii ki standart işlerimize devam ettiğimiz gibi halka arzlara devam ediyoruz. Halka arzların biraz daha farklılığı piyasadaki talebi ön görerek devam etmek zorundayız. Onun için mutlaka halk arzları devam edecek ama piyasa talebini piyasadaki gelen beklentiyi de göz önüne alarak halk arzlara devam edeceğiz."