SPK Başkanı Gönül: Yeşil tahvil ve sukukta ihraç 560 milyarı aştı

Hayati ARIGAN

Etkin­lik İş Bankası’nın desteğiyle yapıl­dı. Açılış konuşması yapan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İb­rahim Ömer Gönül, küresel eko­nomik sistemin dönüşümüne dik­kat çekti. Gönül, “Dünya değişiyor. Türkiye’nin de bu küresel dönüşü­me entegre olması gerekiyor” dedi.

Türkiye’nin Paris Anlaşması’na ta­raf olması ve 2053 net sıfır emisyon hedefinin ilan edilmesiyle birlikte, sürdürülebilir finansman araçları­na olan talep hızla artıyor. Bu alan­daki büyümeyi rakamlarla özetle­yen Gönül, şunları aktardı: “Serma­ye piyasalarımız için nispeten yeni sayılabilecek yeşil tahvil ve sukuk gibi enstrümanlarda toplam ihraç tutarımız 560 milyar TL’yi aşmış durumda. Bu ivme artarak devam ediyor.”

“Emisyon borsası ekonomiye yeni bir açılım getirecek”

AB’nin Kurumsal Sürdürülebi­lirlik Raporlama Direktifi (CSRD), Uluslararası Sürdürülebilirlik Stan­dartları Kurulu (ISSB) ve küresel ye­şil taksonomi girişimlerinin, şirket raporlamalarında ortak bir dil ya­rattığını vurgulayan Gönül, Türki­ye’nin bu süreçte aktif bir rol üstlen­diğini ifade etti. Gönül, “Yaklaşık 10 yıl önce uluslararası entegre rapor­lama konseyiyle başlatılan çalışma­lar, bugün ülkemizde yasal düzen­lemelerle destekleniyor. Bu sayede yatırımcılar şirketlerin sürdürüle­bilirlik performanslarını karşılaştı­rabilir hale geldi” dedi.

Gönül, SPK olarak sürdürülebilir borçlanma araçları rehberi ve sorumlu yöne­tim ilkeleri gibi düzenlemeleri ha­yata geçirdiklerini, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nin ise şirketlerin performansını uluslara­rası yatırımcılarla buluşturduğunu söyledi. Türkiye’de karbon emisyo­nu ticaretine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Gönül, emisyon borsasının ekonomiye yeni bir açı­lım getireceğini dile getirdi. Gönül, “Çok hızlı bir şekilde Türkiye’de emisyon pazarının kurulması için tüm kurumlar çalışıyor. Bu adım, sürdürülebilir finansman ekosiste­mimizin güçlenmesine önemli kat­kı sağlayacak” diye konuştu.

“Entegre düşünceyi yaygınlaştırmak kritik”

ERTA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras, konferansın Türkiye’nin kalkınma vizyonunda entegre düşünceyi yaygınlaştırmak açısından kritik olduğunu belirte­rek, “Sürdürülebilir kalkınma için sadece finansal değil, çevresel ve sosyal değerleri de bir arada ele al­mak gerekiyor” dedi.

‘ERTA 1. Entegre Raporlama Ödül Töreni’ ile sürdürülebilir­lik alanında örnek uygulamalar da ödüllendirildi.