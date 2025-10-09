SPK Başkanı Gönül: Yeşil tahvil ve sukukta ihraç 560 milyarı aştı
Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA), ‘Küresel Dönüşümde Türkiye Vizyonu: Kalkınmanın Yeni Paradigmaları’ temasıyla düzenlediği konferans gerçekleşti.
Hayati ARIGAN
Etkinlik İş Bankası’nın desteğiyle yapıldı. Açılış konuşması yapan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, küresel ekonomik sistemin dönüşümüne dikkat çekti. Gönül, “Dünya değişiyor. Türkiye’nin de bu küresel dönüşüme entegre olması gerekiyor” dedi.
Türkiye’nin Paris Anlaşması’na taraf olması ve 2053 net sıfır emisyon hedefinin ilan edilmesiyle birlikte, sürdürülebilir finansman araçlarına olan talep hızla artıyor. Bu alandaki büyümeyi rakamlarla özetleyen Gönül, şunları aktardı: “Sermaye piyasalarımız için nispeten yeni sayılabilecek yeşil tahvil ve sukuk gibi enstrümanlarda toplam ihraç tutarımız 560 milyar TL’yi aşmış durumda. Bu ivme artarak devam ediyor.”
“Emisyon borsası ekonomiye yeni bir açılım getirecek”
AB’nin Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD), Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) ve küresel yeşil taksonomi girişimlerinin, şirket raporlamalarında ortak bir dil yarattığını vurgulayan Gönül, Türkiye’nin bu süreçte aktif bir rol üstlendiğini ifade etti. Gönül, “Yaklaşık 10 yıl önce uluslararası entegre raporlama konseyiyle başlatılan çalışmalar, bugün ülkemizde yasal düzenlemelerle destekleniyor. Bu sayede yatırımcılar şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını karşılaştırabilir hale geldi” dedi.
Gönül, SPK olarak sürdürülebilir borçlanma araçları rehberi ve sorumlu yönetim ilkeleri gibi düzenlemeleri hayata geçirdiklerini, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nin ise şirketlerin performansını uluslararası yatırımcılarla buluşturduğunu söyledi. Türkiye’de karbon emisyonu ticaretine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Gönül, emisyon borsasının ekonomiye yeni bir açılım getireceğini dile getirdi. Gönül, “Çok hızlı bir şekilde Türkiye’de emisyon pazarının kurulması için tüm kurumlar çalışıyor. Bu adım, sürdürülebilir finansman ekosistemimizin güçlenmesine önemli katkı sağlayacak” diye konuştu.
“Entegre düşünceyi yaygınlaştırmak kritik”
ERTA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras, konferansın Türkiye’nin kalkınma vizyonunda entegre düşünceyi yaygınlaştırmak açısından kritik olduğunu belirterek, “Sürdürülebilir kalkınma için sadece finansal değil, çevresel ve sosyal değerleri de bir arada ele almak gerekiyor” dedi.
‘ERTA 1. Entegre Raporlama Ödül Töreni’ ile sürdürülebilirlik alanında örnek uygulamalar da ödüllendirildi.