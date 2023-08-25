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SPK'dan 39 siteye erişim engeli

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 39 internet sitesinin, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi.

Haber Merkezi
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SPK’nın 24 Ağustos tarihli bülteninde bazı siteler hakkında hukuki işlem yapılmasına karar verildi. 

SPK'nın yayınladığı bültende şu ifadelere yer verildi: “Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.”

Söz konusu siteler ise şöyle: