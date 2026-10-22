SPK'den Altınkılıç Gıda ve Anel Elektrik'e ilişkin yaptırım kararı

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SPK, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ ile Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin hakkında yapılan inceleme sonucunda suç duyurusu, işlem yasağı ve lisans iptali kararı verdi.

Buna göre, 48 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

28 gerçek kişinin lisanslarının iptal edilmesine karar veren Kurul, Tera Portföy Yönetimi AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tera Yatırım Bankası AŞ, Tera Yatırım Holding AŞ ve Century City Securities SA hakkında işlem yasağı kararı verdi.