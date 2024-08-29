Spot elektrik piyasasının işlem hacmi düne göre yüzde 14,5 azaldı (29 Ağustos 2024)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 513 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 518 lira 17 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1999 lira 98 kuruş olarak belirlendi.