Spot piyasada doğal gaz fiyatları açıklandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 960 bin 700 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 4 milyon 991 bin 591 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 231 lira 69 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 154 bin metreküp oldu.

Alış-satış fiyatları açıklandı

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 808 lira 64 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 654 lira 74 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 127 milyon 358 bin 142 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 128 milyon 203 bin 434 metreküp olarak kayıtlara geçti.