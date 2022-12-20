Spot piyasada doğal gaz fiyatları açıklandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 957 bin 12 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 2 milyon 960 bin 700 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 170 lira 38 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 676 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 745 lira 49 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 595 lira 27 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 175 milyon 553 bin 47 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 176 milyon 853 bin 236 metreküp olarak kayıtlara geçti.