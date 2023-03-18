Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 927 bin 510 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 48 milyon 960 bin 18 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 998 lira 25 kuruş kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 326 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 448 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 548 lira 34 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 155 milyon 257 bin 787 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 160 milyon 724 bin 362 metreküp olarak kayıtlara geçti.