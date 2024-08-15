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Spot piyasada elektrik fiyatları (15 Ağustos 2024)

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 3 azalarak 1 milyar 774 milyon 104 bin 211 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin lira, en düşük saat 06.00'da 1895 lira olarak tespit edildi.

AA
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 467 lira 39 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 470 lira 79 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1851 lira 29 kuruş olarak belirlendi.