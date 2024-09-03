Spot piyasada elektrik fiyatları (3 Eylül 2024)
Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 7,9 azalarak 1 milyar 656 milyon 264 bin 505 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 949 lira 99 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1999 lira olarak tespit edildi.
AA
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 500 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 508 lira 44 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 979 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 70 lira 99 kuruş olarak belirlendi.