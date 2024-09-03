Spot piyasada elektrik fiyatları (3 Eylül 2024)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 500 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 508 lira 44 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 979 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 70 lira 99 kuruş olarak belirlendi.