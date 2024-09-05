Spot piyasada elektrik fiyatları (5 Eylül 2024)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 599 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 623 lira 73 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 950 lira 1 kuruş, en düşük 1997 lira 99 kuruş olarak belirlendi.