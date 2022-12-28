Spot piyasada elektrik fiyatları belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,81 azalarak 2 milyar 55 milyon 48 bin 804 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük saat 00.00'da 3 bin 1 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 4 bin 11 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4 milyon 62 bin lira 58 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 3 bin liradan işlem gördü.