Spot piyasada elektrik fiyatları belli oldu

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16 artarak 2 milyar 32 milyon 736 bin 6 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-11.00 ve 14.00-18.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük saat 02.00'de 1999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 895 lira 78 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4 bin 44 lira 97 kuruş oldu.

Taban fiyatta değişim olacak

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 500 liradan işlem gördü. Açıklanan değerlere göre en düşük fiyatta yarın gerileme görülecek ve 1999 lira 99 kuruştan ele alınacak.