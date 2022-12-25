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Spot piyasada elektrik fiyatları belli oldu

Spot piyasada elektrik fiyatları belirlendi. Bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 1999 lira 99 kuruştan işlem görecek.

AA
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16 artarak 2 milyar 32 milyon 736 bin 6 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-11.00 ve 14.00-18.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük saat 02.00'de 1999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 895 lira 78 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4 bin 44 lira 97 kuruş oldu.

Taban fiyatta değişim olacak

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 500 liradan işlem gördü. Açıklanan değerlere göre en düşük fiyatta yarın gerileme görülecek ve 1999 lira 99 kuruştan ele alınacak.

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