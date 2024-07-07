SSK (4a), Bağkur (4b): Emeklinin kök maaşındaki ek ödeme ne kadar artacak?

Geçen hafta 3 Temmuz’da haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu. Haziran enflasyonu 1,64 gelirken, altı aylık enflasyon ise yüzde 24,73 oldu. Bu fark SSK (4a) ve Bağkur (4b) emeklilerinin maaşına temmuz ayında eklenecek. Memur emeklileri (4c) ise maaş zamları toplu sözleşme ile belirlendiği için yüzde 19,31 zam alacak.

Geçmişte vergi iadesinin yerine geçen ve maaşlara ‘ek ödeme’ adı altında yansıtılan yüzde 4-5’lik ödeme de kök aylıkların artmasıyla yükselecek.

2024'ün ilk yarısında 7 bin 135 lira 19 kuruşun üstündeki kök aylıklarda maaşın yüzde 4'ü, altında olan kök aylıklarda ise yüzde 5'i oranında ek ödeme veriliyordu. Bu sınır Temmuz ayıyla birlikte 8 bin 513 liraya yükseldi. Bu yılın ikinci yarısında 8 bin 513 liranın altındaki kök aylıklara yüzde 5, üstündeki kök aylıklara ise yüzde 4 ek ödeme yansıtılacak.

Peki kim ne kadar ek ödeme alacak?

Kök aylığı 15 bin lira seviyesinde olan bir SSK ya da Bağ-Kur emeklisi, 600 lira (15 bin TL'nin yüzde 4'ü) da ek ödemeyle birlikte 15 bin 600 lira alıyordu. Bu emeklinin yeni kök aylığı yüzde 24.73 zam ile 18 bin 709 lira 50 kuruşa yükselecek. Aynı emeklinin ek ödemesinin tutarı da yeni kök aylığı üzerinden hesaplandığı için 748,38 liraya çıkacak. Bu emeklinin yeni geliri 19 bin 457 lira 88 kuruş olacak.

Kök aylığı 25 bin lira olan emekli de 1000 lira ek ödemeyle birlikte bu yılın ilk yarısında aylık 26 bin lira alıyordu. Yüzde 24.73 zam ile bu emeklinin yeni kök aylığı 31 bin 183 lira 50 kuruşa çıktı. Bu emeklinin ek ödemesinin tutarı da yeni kök aylık üzerinden yüzde 4'lük hesaplama yapıldığı için bin 247 lira 30 kuruşa ulaştı. Bu emekli artık 32 bin 429 lira 80 kuruş ödeme alacak.