SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek artış yapılacak mı?

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş’ın bugünkü köşesinde yer görüşlerine yer verdiği Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği Başkanı Emin Yılmaz’a göre aradaki yüzde 12’lik farkın, ülkenin içinde bulunduğu enflasyonla mücadele kıstası dikkate alınarak ama tüm emekli kesimlerinin gönlü alınacak şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile bir kerede, herkese eşit refah payı verilerek kapatılma olasılığı yüksek.

"Çok çeşitli alternatifler masada"

Emin Yılmaz, “SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile Memur emeklileri arasındaki yüzde 12’lik farkın kademeli olarak kapatılması masada mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Evet, çok çeşitli alternatifler masada. 'Yüzde 12 fark totalde de yüzde 50 zam vermek yerine yüzde 43-45 verelim, aradaki makas zaten temmuz ayındaki enflasyon farkı ile kapanır’ düşüncesi de var. Ama unutulmamalı ki memur emeklileri temmuzda yeniden yüzde 10 toplu sözleşme farkı alacak. Arada yüzde 12 olmasa da yine küçük bir fark olacak. Ayrıca en düşük memur maaşı 9 bin 876 TL deniyor ancak 5510 sayılı kanun ile emekli olan memurların maaşı 7500-8500 arasında. Yani ufak bir fark aslında bu kesim için de pek fena olmaz. Bekleyip, göreceğiz tabii ama ben ince hesaba girmeden farkın bir kerede kapatılacağı kanaatindeyim.”

"Kök maaşlara yansıyacak 5-10 puanlık bir refah payı çalışması masada"

Öte yandan Soybaş, kök aylıklarda düzenleme olup olmayacağına ilişkin edindiği Ankara kulislerini de aktardığı köşesinde “Doğrudan kök maaşlara yansıyacak 5-10 puanlık bir refah payı çalışması masada. Emekli zammı için yüzde 45 ve 50 oranı gündemde” dedi.