Steve Hanke'den çarpıcı çıkış: Merkez Bankası başkanın yerinde olsaydım...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Eylülde enflasyon aylık olarak yüzde 2,97 artış gösterirken, yıllık artış yüzde 50’nin altına inerek yüzde 49,39 olarak tespit edildi.

Yıllık enflasyon yüzde 49,39’la, 2021’den bu yana ilk kez, yüzde 50 seviyesinde tutulan politika faizinin altına çekilmiş oldu.

Merkez Bankası faiz indirimlerine ne zaman başlayacak?

Enflasyon verilerinin ardından iktisatçılardan peş peşe yorumlar geldi. Enflasyon verilerinin ardından bir süredir en çok merak edilen konu “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizinde indirimlere ne zaman başlayacak” oluyor.

TCMB Başkanı Fatih Karahan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı kapsamlı sunumda sıkı para politikasına devam edileceği mesajını verdi.

Karahan Para Politikası Kurulu (PPK) metinlerinde uzunca bir süredir vurgulanan “Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanmana ve enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar” sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini ifade etti.

Faiz indirimi için kritik veri bugün açıklanacak

Faiz indirimi için kritik veri ise bugün akşam saatlerinde TÜİK tarafından açıklanacak. TÜİK bugün mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi) ve Özel Kapsamlı TÜFE göstergelerine ilişkin verileri akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşacak.

TCMB mevsimsellikten arındırılmış ortalama aylık enflasyon faiz indirimlerinin başlaması için de önemli bir gösterge olduğu için piyasalarda yakından izleniyor.

Dünkü enflasyon verisinin ardından Türkiye’de iktisatçıların büyük çoğunluğu “Kasımda faiz indirimi mümkün görünmüyor” değerlendirmesi yaptı.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, enflasyonun ana eğiliminde eylül ayında bozulma olduğunu ifade ederek "Kasım'da faiz indirimi zor görünüyor" dedi.

Hanke: Merkez Bankası'nın yerinde olsam...

Johns Hopkins Üniversitesi’nde Uygulamalı Ekonomi Profesörü Steve Hanke CNBC-e’ye yaptığı açıklamada, Türkiye’de dezenflasyon sürecinin istikrarlı bir şekilde sürdüğünü belirtti. Enflasyonun düşmeye devam edeceğini söyleyen Hanke, şu değerlendirmede bulundu:

* Türkiye’de dezenflasyon süreci devrede ve istikrarlı. Ancak, Merkez Bankası başkanı olsaydım daha agresif davranırdım. Türkiye’nin para arzındaki (M3) büyüme oranı yavaşlıyor olsa da, hâlâ çok yüksek. Şu anda yıllık yüzde 44 oranında büyüyor. Bu, Türkiye’nin yıllık yüzde 5 enflasyon hedefini tutturmaya uygun olan -Hanke’nin Altın Büyüme Oranı- yüzde 12.4’ün çok üzerinde.