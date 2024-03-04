Şubat ayı enflasyon oranı bugün açıklanacak?

Şubat ayı enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da belli olacak.

AA Finans'ın şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin Şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 5,00 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de şubatta yüzde 42,46 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70 artış kaydetmişti.

2024 şubat ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 3,51 olan Şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,80'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 42,04'ten yüzde 42,96'ya yükseldi.

Yıllık enflasyon beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,09 iken, bu anket döneminde yüzde 37,78 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşti.