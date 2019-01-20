Sümela Manastırı teleferik ihalesi şubat ayında yapılacak

20 Ocak 2019

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Sümela Manastırı Teleferik Projesi'nde yapım ihalesinin şubat ayında gerçekleştirileceğini bildirdi.

Maçka ilçesine bağlı Altındere Vadisi'nde yer alan Sümela Manastırı'nın yılda yaklaşık 650 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini söyleyen Gümrükçüoğlu, ziyaretçi sayısı nedeniyle teleferiğe ilginin yoğun olacağını düşündüklerini kaydetti.

Gümrükçüoğlu, hattın uzunluğunun yaklaşık 2 bin 400 metre olduğunu ifade ederek, "Birinci istasyon, teleferik güzergahının başlangıç noktası olup 92 araç ve 29 motosiklet otoparkı bulunmaktadır. İkinci istasyon, teleferik güzergahının ara istasyondur. Burada 2 çok amaçlı salon, bir panoramik restoran bulunmaktadır. Üçüncü istasyon, teleferik güzergahının son istasyonudur" açıklamasını yaptı.

Gümrükçüoğlu, projeye ilişkin şunları kaydetti: "Sümela Teleferik Projesi, çok uzun zamandır emek verdiğimiz bir husus. 19 Şubat'ta Türkiye'nin en önemli teleferik hattının yapımı ihaleye çıkacak. Sümela'da yapılacak teleferik kadar ülkemiz genelinde ilgi görecek başka bir teleferik projesi bulunmamaktadır. Hiçbir teleferiğin bu kadar büyük müşteri kapasitesi olacağı kanaatinde değilim. Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile anlaşmaları tamamladık. Projemizi hazırladık ve şimdi yapım ihalesini gerçekleştireceğiz"

Kaynak: AA