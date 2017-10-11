Sünger üretimine düzenleme
Sünger üretimi, avcılığa açık alanda sadece dalma yöntemiyle avcılık izin belgesi alanlar tarafından yapılabilecek.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "4/1 Numaralı Ti̇cari̇ Amaçlı Su Ürünleri̇ Avcılığının Düzenlenmesi̇ Hakkında Tebli̇ğ'de Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Meriç Nehri'nin denize döküldüğü yerle Babakale arasında kalan karasuları haricinde sünger üretimi yasak olacak. Sünger üretimi, avcılığa açık alanda sadece dalma yöntemiyle yapılabilecek.
Sünger üretiminde bulunacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden avcılık izin belgesinin alınması zorunlu tutuluyor.
Kaynak: AA