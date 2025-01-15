Suriye gümrük vergilerini yüzde 500 artırdı, ihracat durma noktasına geldi

Suriye'de geçici hükümet, Türkiye'den gerçekleştirilen ithalata yönelik gümrük vergilerini yüzde 300 ile yüzde 500 oranında artırdı.

İHA'nın haberine göre, kararın ardından hem Türk hem de Suriyeli ithalatçılar büyük zorluklar yaşamaya başladı.

İhracat durma noktasına geldi

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik ihracatı durma noktasına gelirken, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ihracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu temasların sürdüğünü bildirdi.

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Kadooğlu, krizin derinleşmesinden endişelendiklerini belirterek, "Bu karar Suriyeli vatandaşların derin bir enflasyonla karşılaşması ve alım güçlerinin tamamen sıfırlanması anlamına da gelir" dedi.

Sınırda kilometrelerce tır kuyruğu

Yüksek vergilerin, üretim maliyetinin üç dört katı olduğuna dikkat çeken Kadooğlu "2024 yılında ortalama aylık 30 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğimiz Suriye'de, şu an ihracatımız noktasına geldi. Sınırda tırların oluşturduğu kilometrelerce kuyruk bunun en iyi göstergesidir. Gerek Dışişleri Bakanlığımız gerekse Ticaret Bakanlığımızın bu sorunun ivedi bir şekilde çözümü için Suriye'de kurulan geçici hükümet yetkilileriyle temaslarının olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz” diye konuştu.