Tahıl koridorundan 16 milyon tondan fazla tahıl taşındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla 2022'de Türkiye'ye kazandırılan hizmetleri değerlendirdi.

Türkiye'ye kazandırılan hizmetlere ilişkin paylaşımlarını sürdüren Erdoğan, polis, jandarma, milli istihbarat ve diğer birimlerin maharetiyle 46'sı yurt dışında 85 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdiklerine dikkati çekti.

124 terör örgütü mensubunun ikna edilerek güvenlik güçleri tarafından teslim alındığını, Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan 39 kahraman annenin evladına kavuştuğunu aktaran Erdoğan, 278 bin 313 düzensiz göçmen ile 8 bin 788 organizatörü yakaladıklarını bildirdi.

Erdoğan, 11 milyonun üzerinde kimlik kartı, 5 milyonun üzerinde sürücü belgesi ve 4 milyonu aşkın pasaport düzenlediklerini ifade ederek, Suriye'de emniyetli hale getirilen bölgelere 538 bin Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde dönüşünü sağladıklarını belirtti.

"119 bin kaçak göçmen sınır dışı edildi"

Polis ve jandarmayla terör örgütü PKK'ya yönelik 132 bin 396 operasyon icra ettiklerini anlatan Erdoğan, "Uyuşturucuyla mücadelede 241 bin operasyon düzenledik, 26 bin kişi tutukladık. Kadına Destek Uygulaması KADES'i 4,7 milyon vatandaşımız cep telefonuna indirdi. Yaptığımız operasyonlarla organize suç örgütlerine Türkiye'yi dar ettik. 119 bin kaçak göçmeni polis ve jandarma güçlerimiz tarafından sınır dışı ettik" bilgilerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okul servis aracı sürücüleri ve rehber personeli başta olmak üzere 7 buçuk milyonu aşkın vatandaşa trafik eğitimi verildiğini bildirdi.

"E-tebligat ve SEGBİS uygulamaları ile toplamda 5,8 milyar lira tasarruf sağlandı"

Hakim ve Savcı Yardımcılığı müessesesini ihdas ettiklerini, 1042 hakim ve savcı adayı atadıklarını kaydeden Erdoğan, 15 olan bölge adliye mahkemesi sayısını 18'e çıkardıklarını hatırlattı.

E-tebligat ve SEGBİS uygulamaları ile toplamda 5,8 milyar lira tasarruf sağladıklarına işaret eden Erdoğan, "Arabuluculuk uygulamalarıyla pek çok uyuşmazlığın mahkemelere taşınmadan çözümünü sağladık. Yargının etkinliğini güçlendirmek için sürdürdüğümüz reformlara bir yenisini ekledik, 6'ncı Yargı Paketi'ni hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

"Başvuran her 100 öğrencinin 98'ini GSB yurtlarımıza yerleştirerek yeni bir rekor kırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşım dizisinde gençlere yönelik hizmetleri şöyle sıraladı:

"36 gençlik merkezi açtık, 67 Genç Ofis kurduk. Ülkemiz genelindeki gençlik kampları sayısını 54'e ulaştırdık. Teknoloji odaklı çalışmalar kapsamında devreye aldığımız 104 Deneyap Atölyesi'nden toplam 16 bin gencimiz faydalandı. Genç Ne Sever Platformumuzdan 750 bin gencimiz istifade etti. Gençlerimiz bu güzel uygulama ile sinemalarda, tiyatrolarda, konserlerde, spor maçlarında bir araya geldi. 325 bin gencimiz 300'den fazla müze ve ören yerini ücretsiz ziyaret etti. GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) yurtlarımızı seyahat amaçlı gittikleri illerde gençlerimizin kullanımına ücretsiz şekilde açtık. Seyahatsever Genç Projemizden 325 bin gencimiz faydalandı. Gönüllü gençlerimizin oluşturduğu Damla Gönüllülük Hareketi ile 1 buçuk milyonun üzerinde vatandaşımıza ulaştık. Spor aktivitelerini erişilebilir kılmak amacıyla 183 gençlik ve spor tesisi daha inşa ettik, bu alandaki güçlü altyapımızı tahkim ettik. Başvuran her 100 öğrencinin 98'ini GSB yurtlarımıza yerleştirerek yeni bir rekor kırdık. Hız kesmeden sürdürdüğümüz yeni yatırımlarla yükseköğrenim yurt sayımızı 800'e, kapasitemizi ise 850 bine ulaştırdık."

Öğrenim kredileri geri ödemelerinin anapara üzerinden yapılmasını temin ettiklerini, böylelikle 3,3 milyon gencin 27 milyar lira borcunu tamamen sildiklerini kaydeden Erdoğan, GSB yurtlarında kalan öğrencilere sağladıkları beslenme yardımını aylık 1800 liraya yükselttiklerini belirtti.

Güçlü altyapıyla toplam 180 uluslararası spor organizasyonuna başarıyla ev sahipliği yaptıklarını aktaran Erdoğan, 10 Bin Pota Basketbol Seferberliği ile ülkenin dört bir yanında 9 bin 977 basketbol potası yaptıklarını kaydetti.

Türk sporcuların uluslararası müsabakalarda destan yazdıklarını, toplam 6 bin 127 madalya ile ülkeye büyük bir gurur yaşattıklarını ifade eden Erdoğan, Sportif Yetenek Taramaları kapsamında 1 milyon 459 bin öğrencinin profesyonel spor hayatına geçişine rehberlik ettiklerini anlattı.

"KOSGEB eliyle 102 bin işletmemize 9,1 milyar TL destek ödemesi yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yeni teknoloji geliştirme bölgesi kurduklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejimizi yayımladık. Ülkemize yeni Turcornlar kazandırabilmek amacıyla Turcorn 100 Programı'nı hayata geçirdik. KOSGEB eliyle 102 bin işletmemize 9,1 milyar TL destek ödemesi yaptık. 81 ilde toplam 100 Deneyap Atölyesi'ni tamamladık. Öğrencilerimizi buralarda ücretsiz olarak teknoloji eğitimleriyle buluşturduk. 81 il ve 107 ülkeden 600 binin üzerinde başvuru alan, Milli Teknoloji hamlemizin lokomotifi olan TEKNOFEST'i Karadeniz ve Azerbaycan'da gerçekleştirdik. 18,1 milyar TL yatırım büyüklüğüne sahip 100 katma değeri yüksek projeyi destekledik."

Erdoğan, 21 yeni organize sanayi bölgesi kurduklarını, 6 yeni endüstri bölgesi ilan ettiklerini, 15 bin 644 sanayi tesisine "sanayi sicil belgesi" düzenlediklerini belirterek, toplam 479,5 milyar lira yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini, tutarı 201 milyar lira olan 10 yatırım için proje bazlı destek kararı aldıklarını bildirdi.

8 binin üzerinde Ar-Ge projesine 2,5 milyar lira kaynak aktarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeye 10,3 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çektiklerini, 8 binin üzerinde Ar-Ge projesine 2,5 milyar lira kaynak aktardıklarını aktardı.

TÜBİTAK BİGG Programı ile 280 teknoloji tabanlı girişim kurulmasını sağladıklarından bahseden Erdoğan, "81 vilayetimizde bilim fuarlarının yapılmasını destekleyerek 500 bin öğrencinin projelerini sergilemelerini sağladık. 6'ncı Ulusal Antarktika ile 2. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferleri'ni düzenledik. Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri aracılığıyla toplamda 1659 proje için 2,6 milyar TL kaynak sağladık." bilgilerini paylaştı.

"Gökdoğan ve Bozdoğan'ın testlerini tamamladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi alanında yıl boyunca yaşanan gelişmeleri, "Su altı savaş yönetim sistemi MÜREN ile yerli ve milli elektronik harp podu EHPOD'u kullanmaya başladık. Türkiye'nin ilk milli hava-hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan'ın testlerini tamamladık. Milli Muharip Uçak'ın görev bilgisayarını TÜBİTAK BİLGEM'de ürettik. İlk yerli tasarım lokomotif motorunu ürettik ve ilk ateşlemesini başarıyla tamamladık." şeklinde sıraladı.

Erdoğan, Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı ile 15 bin 844 araştırmacının makalesini desteklediklerini kaydetti.

Türkiye'nin Milli Deniz Topu silah sistemini üreten dünyadaki 4 ülkeden biri konumuna yükseldiğini belirten Erdoğan, Kayseri'de kurdukları tesis ile askeri nakliye uçağı A400M'nin bakım ve onarımını dünyada ilk defa Airbus merkezleri dışında yapmaya başladıklarını aktardı.

Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin tek kalemde en büyük savunma sanayi ihracatını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

4 bin 13 teröristi etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği operasyonlar ile 4 bin 13 teröristi etkisiz hale getirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, terörle mücadelede 100 büyük, 453 orta çaplı operasyon yapıldığını, çok sayıda patlayıcı, mağara ve sığınak imha edildiğini anlattı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 279 devriye görevi yürüttüklerini aktaran Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 258 bin 115 yasa dışı göçmenin engellendiğini, 7 bin 899 yasa dışı göçmenin yakalandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır hatlarında 9 modüler üs bölgesini ve 341 elektro optik kuleyi faaliyete aldıklarına değinerek, "Can Azerbaycan ile 12 ortak tatbikat gerçekleştirerek askeri kabiliyetlerimizi gözden geçirdik. Gerçekleştirdiğimiz toplam 91 askeri tatbikat ile dosta güven, düşmana korku verdik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kara Kuvvetleri'yle 468 operasyon, Deniz Kuvvetleri'yle 120 bin saat seyir, Hava Kuvvetleriyle de 61 bin sorti tamamladıklarını aktardı.

"Türkiye Marka Ofisi'ni kurduk"

Türkiye'ye karşı yürütülen sistematik kampanyalara karşı Dezenformasyonla Mücadele Merkezini kurduklarını vurgulayan Erdoğan, paylaşım dizisinde şunları kaydetti:

"Dezenformasyonla ve İslamofobi ile mücadele gibi konularda oldukça önemli bir rol üstlendiğine inandığım İİT Enformasyon Bakanları Konferansı'nın dönem başkanlığını devraldık. 'Türkiye' markasını güçlendirmek için çalışmalar yaptığımız Türkiye Marka Ofisi'ni kurduk. Türk dünyasının iletişimini sağlam temeller üzerinde yükseltme çabalarımıza hız kesmeden devam ettik. Dünyanın dört bir yanından 3 binin üzerinde yerli ve yabancı iletişimcinin katıldığı Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ni gerçekleştirdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoruna ilişkin yaptığı paylaşımda ise "Açtığımız koridorla 16 milyon tondan fazla tahıl ve tahıl ürününün Ukrayna limanlarından çıkarak tüm dünyaya ulaşmasını sağladık" ifadelerini kullandı.