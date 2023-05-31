“Tahıl koridorundan 30 milyon ton sevkiyat gerçekleşti”

Türkiye İstatistik Kurumunun bu yıla ilişkin "Bitkisel Üretim 1. Tahmini" verilerini kamuoyu ile paylaştığını kaydeden Başkan Tiryakioğlu, buna göre bu sene üretim miktarlarının tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 4,8 artışla 73,6 milyon tona ulaşmasının beklendiğini dile getirdi.

Tiryakioğlu, açıklanan verilere göre buğday üretiminin yüzde 3,8 artışla 20,5 milyon ton, arpa üretiminin ise yüzde 1,2 artışla 8,6 milyon ton olarak gerçekleşmesinin öngörüldüğünü ifade etti. Konuşmasında ‘Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının 2 ay süreyle daha uzatıldığına da işaret eden Tiryakioğlu, “Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle yaşanan küresel gıda krizi riskini ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye’nin öncülüğünde oluşturulan tahıl koridorunun süresi uzatıldı.

Tahıl koridoru tedarik zincirinin kesintisiz işlemesi ve özellikle Afrika ülkelerinin tahıla erişim sağlaması açısından hayati önem taşımakta. Tahıl koridorundan şu ana kadar çeşitli ülkelere yaklaşık 30 milyon ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi” dedi.