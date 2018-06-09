Tahsin Öztiryaki TİM başkanlığına aday oldu

09 Haziran 2018

İmam GÜNEŞ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, 30 Haziran 2018 Cumartesi günü gerçekleşecek olan TİM Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olacağını açıkladı.

İhracatçı birlikleri yönetim kurulu üyeleri, başkanları ve delegelerle sürekli iletişim halinde olduğunu ve onlardan da adaylığı konusunda destek aldığını aktaran Öztiryaki, “Bugüne kadar çeşitli görevlerde başkanlıklar yaptım. 4 senedir de TİM Başkan Vekilliği'nde görevindeyim. Diğer adaylar da sevdiğimiz, değer verdiğimiz, bu görevi hakeden insanlar. Herhangi bir seçim dolaşması yapmadım. Ancak görevim gereği ihracatçı birlikleriyle sürekli iletişim halindeyim. Onların da başkan olmam için destekleri var. Faydalı olabileceğimi düşündüğüm ve projelerimizi hayata geçirmek için adaylığımı açıklıyorum” dedi.

'Aday olmam konusunda fazla talep aldım'

Dört senedir TİM Başkan Vekilliği görevini yürüten Öztiryaki, şöyle devam etti: "Mehmet Büyükekşi ile de sürekli iletişim halindeyiz. Çalışmalarımız, projelerimiz kendisi ile son derece yakın. TİM camiası olarak hepimiz aynı gemideyiz, bizim bu gemiyi daha iyi nasıl yürütebiliriz diye düşünmemiz gerekiyor. Mehmet Bey şu zamana kadar son derece başarılı çalışmalar gerçekleştirdi. Bizim hedeflerimiz hükümet programına alındı. Bu bir bayrak yarışı, bu görevi yeni projelerle devam ettirmek için bayrağı devr almak istiyorum. Tüm sektörleri temsil edecek bir yönetim kurulu oluşturacağız. Ben herkesle görüşme gerçekleştirdim, tek başıma almış olduğum bir karar değil. Aday olmam konusunda çok fazla talep aldım. Her yerden gelen talepler doğrultusunda aday olmaya karar verdim."

'İhracatçılar üretimin en az yüzde 50'sini ihraç etmeli'

"TİM’in hedefleri ve ihracat ülkemiz adına büyük bir önem taşıyor" diyen Öztiryaki, Mehmet Büyükekşi'nin TİM'de önemli katkılar yaptığını belirterek, seçilecek yeni yönetimin bu hedefleri daha yukarı taşıması gerektiğini söyledi. Yıl sonunda 170 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı beklediklerini belirten Öztiryaki, "2023 hedefleri için gayret etmemiz gerekiyor. Dünya genelinde yaşanan ekonomik krize rağmen büyüme gösteriyoruz. İDDMİB'te geçen yıl 6.9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Geçen ay 8.2 milyar dolara ulaştık. Yılı 8.5 milyar ile tamamlamayı planlıyoruz. Şu anda 71 bin ihracatçımız var. Herkes ihracatçı olmalı. Üretiminin en az yüzde 50'sini ihraç edebilmeli. Böylece dış şoklara karşı savunması güçlü olur" ifadelerini kullandı.