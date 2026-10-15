Taksitli alışverişte yeni dönem: Ticaret Bakanlığı'na yeni yetki

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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 15 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, konut satışı dışındaki taksitli mal ve hizmet satışlarına ilişkin Ticaret Bakanlığı'nın yetkileri yeniden belirlendi.

Taksit sürelerini Bakanlık belirleyebilecek

Yönetmelik değişikliği kapsamında Ticaret Bakanlığı, konut satışı dışındaki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme sürelerini belirlemeye ve bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yönelik karar alma yetkisine sahip olacak.

Söz konusu yetki, mal veya hizmet satışının ardından belirli bir ücret karşılığında borcun taksitlendirilmesini ya da ödemenin ertelenmesini de kapsayacak. Ayrıca kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilen taksitli satışlar da düzenleme kapsamında yer alacak.

Kararlar Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak

Yeni düzenlemeye göre Ticaret Bakanlığı'nın taksitlendirme süreleri ve ilave sınırlamalara ilişkin alacağı kararlar, Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilecek. Alınan kararlar aynı zamanda ilgili üst meslek kuruluşlarına gönderilecek.