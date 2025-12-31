Talep zayıfladı, fiyatlar geriledi: Kakaoda sert düşüş

Kakao vadeli işlemleri, bu yıl Londra'da yüzde 52'yi aşan gerilemeyle dikkat çekerken, New York'ta da yıllık bazda rekor düşüşe doğru ilerliyor.

Çikolata üretiminin temel girdilerinden biri olan kakaonun maliyeti, 2024'te tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkmıştı. Söz konusu yükseliş, tatlı üreticilerini fiyat artışına gitmeye zorlamış, bazı firmalar ise kakao kullanımını azaltma yoluna gitmişti. Ancak talepteki zayıflama ve arz fazlası oluşabileceğine yönelik beklentiler, bu yıl piyasada daha ılımlı bir seyir oluşmasına katkı sağladı.

Piyasa oyuncuları, geçici arz fazlasına işaret eden güçlü teslimatların ardından, dünyanın en büyük kakao üreticisi olan Fildişi Sahili'ndeki limanlara ulaşan ürün miktarlarını yakından izliyor.

Kakao miktarında yavaşlama sinyalleri

Pazartesi günü limanlara gelen kakao miktarındaki yavaşlamaya dair sinyaller, Londra'da kakao vadeli işlemlerini Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye taşımıştı. Ancak söz konusu yükselişin ardından bugün kazançların bir bölümü geri verildi.

Ticaret şirketi Hanseatic Cocoa & Commodity Office, yayımladığı notta, "Tatilden kaynaklı Fildişi Sahili'nden zayıf varışlara rağmen bu durumun kalıcı değişikliğe yol açıp açmayacağı belli değil" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan hedge fon yöneticilerinin, Londra'daki kakao vadeli işlemlerinde düşüş yönlü beklentilerini artırdığı da piyasadaki temkinli görünümü destekleyen unsurlar arasında yer aldı.