Tarifeli 'Rus' akını

18 Haziran 2018

Selenay YAĞCI

Turizmciler zor günlerini geride bırakmaya hazırlanırken bu gelişmenin en önemli aktörleri Rus turistler olacak. 24 Kasım 2015’te Rus uçağının düşürülmesi ile doğan kriz neredeyse unutuldu, aradan geçen zamanda iki ülke arasındaki yakınlaşma birçok alanda üst seviyelere çıktı. Turizmde de bu yakınlaşmanın meyveleri alınıyor. 2018’in yeni bir rekor yılı olacağını öngören turizmciler 6 milyon Rus’un Türkiye’ye gelmesini bekliyor. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre Türkiye’ye turist akını tarifeli uçuşlarda da büyük artış meydana getirdi.

Geçen yıl beklenmeyen artışların ardından birçok tur operatörü uçak temininde sorun yaşamıştı. Ancak bu kez tur operatörleri charter uçuşlarının yanında daha önceden yaptığı anlaşmalarla tarifeli uçuşlara yöneldi. Atlasglobal, garantili uçuş bakışıyla uçuş hatlarını Rusya’ya kaydırdı, Pegasus da Rusya’dan Dalaman’a üç yeni direkt uçuş noktası için izin aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2017’de Türkiye’ye gelen Rus turist sayısı 4 milyon 715 bin 438 kişi oldu. Rusya pazarındaki olumlu seyir 2018'de de devam ediyor. Nisan ayı sınır giriş istatistiklerine göre, 2018'in ilk dört aylık döneminde Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı Rusya pazarı açısından rekor yıl olan 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 63.9 oranında artış göstererek 524 bine ulaştı. Rusya’dan İstanbul’a gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 72 artarak, 196 bin 474 kişiye yükseldi.

Antalya’da 5 ayda 1 milyon sınırı aşıldı

Türkiye’de turizmin lokomotifi olarak en fazla turist ağırlayan şehirlerin başında gelen Antalya, Rus turistin en çok tercih ettiği illerden biri. TÜRSAB’ın verilerine göre yılın ilk 5 ayında Rusya’dan gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 46’lık bir artışla 1 milyon sınırını aşarak rekor kırdı. Sadece mayısta 740 bin Rus turist Antalya’yı ziyaret etti. 1 Nisan-1 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya Havalimanı’na inen uçak ve yolcu sayılarına baktığımızda 2015’ten daha yüksek rakamlara ulaşıldığını görüyoruz. Aynı dönemde 2015 yılında 3 bin 776 uçak, 616 bin yolcu Antalya’ya inmişken, 2016’da 2 bin 353 uçak, 373 bin yolcu, 2017’de 3 bin 47 uçak, 517 bin yolcu indi. 2018’de ise bu sayılar 3 bin 895 uçak, 710 bin yolcuya yükseldi. Yani 2018 Nisan ayında geçen yıla göre yaklaşık yüzde 37, 2015’e göre ise yaklaşık yüzde 15 artış kaydedildi.

Havayolu firmaları artan talebe hazır

Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, bu yıl, son yılların en başarılı sezonu olan 2015 yılı seviyelerinde bir turizm sezonu geçireceklerin öngördü. Tur operatörlerinin her zaman Türkiye paketi satmak arzusunda olduklarını savunan Karaer, “Çünkü Türkiye fiyat kalite dengesi açısından önemli bir pozisyonda” dedi.

Geçen yıl temmuzda Türkiye’ye talebin patladığını, havayolu firmalarının bu duruma hazırlıksız yakalandığını ifade eden Karaer, “Tur operatörleri Türkiye’ye uçacak uçak bulmakta zorlandı. Fakat hem tur operatörleri hem de havayolu firmaları 2018 için önlemlerini aldılar” ifadesini kullandı. Kendilerinin de grup bünyesindeki Corendon Airlines ile talep artışının sinyallerini erken aldıklarını belirten Karaer, bu nedenle de geçen yılın sonlarında Antalya’ya Avrupa’dan sunacakları direkt uçuş sayısını yüzde 50 arttırdıklarını, uçuş gerçekleştirdikleri meydan sayısını da 1’den 4’e çıkardıklarını söyledi. Geçen yıl tespitlerine göre satışların beklenenin üzerinde gerçekleşmesinden dolayı talep ve arzın örtüştüğü bir yıl olduğunu ifade eden OTI Holding bölge direktörü Koray Çavdır, “Bu yıl, biz dahil pazardaki ana operatörlerin uçak planlaması konusunda yine bir sorunu görünmüyor. Yaz döneminde Rusya’dan çok sayıda Türk taşıyıcı tarafından tarifeli sefer düzenleniyor. Bunları THY, Onur Air, Pegasus, Atlas Global, Sunexpress ve Corendon olarak sayabiliriz” diye konuştu. Çavdır, bu yıl Rusya’dan turizm amaçlı yurtdışına tüm çıkışların içinde Türkiye’nin payı yüzde 50’ye yakın olduğunu vurguladı.

Uçulan şehirler ve sefer sayıları artıyor

Bu yıl Türkiye 36 milyon yabancı turist beklediğini ve bu turistlerin çok önemli bir bölümünün de Rusya, BDT ülkeleri, İran ve Almanya’dan geleceğini ifade eden Atlasglobal Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan, “Bu çerçevede, öncelikli olarak, Türkiye turizm hedeflerine katkı sağlamak adına Antalya ve Dalaman bölgelerine yaptığımız uçuş sayısını artırıyoruz. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl, BDT ülkelerinden uçuşumuz olan şehir sayısını 15’ten 20’ye, 80 olan haftalık sefer sayımızı ise 240’a çıkarıyoruz” dedi. Tur operatörlerinin de yaz sezonuna hazır olduğunu düşündüklerini kaydeden Arsan, birçok operatörün tarifeli havayollarından garanti koltuk satın alıp bunu tur paketi oluşturmak için kullandığını belirtti. Pegasus Havayolları CEO’su Mehmet Nane de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Rus turist sayısında artış olduğunu ifade ederek, “Bu artışlar tarifeli uçuşlara da aynı oranda yansıyor. Biz de yoğun artışı gözlemliyoruz. Bu artışın devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.

6 milyon Rus turist bekleniyor

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesiyle birlikte 2017 yılında Rus turistlerin Türkiye talebinde çok ciddi bir yükseliş kaydedildiğini ve Türkiye’ye gelen Rus turist sayısı tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını hatırlatan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye’nin, Rusya vatandaşları için en önemli turizm destinasyonu olma rolünü sürdürdüğünü kaydetti.

Rusya ve Türkiye arasında charter uçuşlarla ilgili şu anda bir sıkıntı olmadığını kaydeden Bağlıkaya, “Tur operatörleri kapasite konusunda yaşanabilecek olası yetersizliklere hazırlıklı olabilmek adına tarifeli uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri ile de anlaşma yapıyorlar” açıklamasında bulundu. Bağlıkaya, bu yıl toplam 6 milyon civarında Rus misafiri ağırlamayı öngördüklerini belirtti.

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Rusya pazarında ciddi oranda artış olduğu dile getirerek, “Bu yıl sonunda yine çift haneli büyümeyi yakalacağız. Planlamalar devam ediyor. Charter dışında tarifeli uçuşlarda bloke edilmiş koltuk sayısı da artıyor. Pegasus, Onur, THY gibi birçok havayolunun yanında Rus havayolları da tarifeli seferler yapıyor. Tarifeli seferler, turizmi 12 aya yaymak için önemli” dedi.

Hollandalılar ve Almanlar geri dönüyor

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Ruslar dışında Alman ve Hollandalı sayısında da beklenen artışların yaşandığını ifade etti. Corendon Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ise “Bu yıl sadece Antalya-Avrupa hattı için 1 milyon koltuk planlamıştık. Temmuz-ağustos aylarındaki okul tatilleri için Almanya’dan Antalya’ya 20 bin ek koltuk daha planlıyoruz. Kesinlikle beklenenin üzerinde bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Tüm destinasyonlara aldığımız toplam rezervasyon artışının geçen seneye göre yüzde 100’ün üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz” dedi.