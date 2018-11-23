Tarım Bakanı: 2021'de et ithalatı bitecek

23 Kasım 2018

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gelecek 6 ay içinde kasaplık hayvan ithalatı yapılmayacağını, ancak ithalatların tamamen sonlandırılması için 3 yıla ihtiyaçları olduğunu söyledi.

"Önümüzdeki 6 ay içerisinde kasaplık hayvanla ilgili herhangi bir ithalatımız olmayacak. Bunu net söyleyebilirim" diyen bakan şunları kaydetti:

"Türkiye tüketimini 6 kilodan 15 kiloya çıkarırken üretimini yüzde 70 artırmış. Bugün itibarıyla tüketici tercihleri proteinde bir miktar daha ette olduğu için bizim bu konuyla ilgili ithalat bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırmamız 3 senelik bir program. 2021 yılı içinde biz artık 'tamamen Türkiye bu konuda ithalata bağımlı olmaktan kesinlikle çıkacaktır' diyebiliyoruz"

"Ucuz et" projesine de değinen Pakdemirli, bunu "sosyal sorumluluk" olarak gördüklerini ifade etti ve 81 ilde teşkilatı olan üç büyük markette 29 liradan kıyma, 31 liradan kuşbaşı et satışına mümkün olduğunca devam edeceklerini belirtti.

Ayrıca Pakdemirli, toplam 490 milyon liralık tarım desteklerinin ödenmesine bugün itibariyle başlandığını bildirdi.

Kaynak: AA