Tarım-ÜFE yüzde 11 arttı

16 Ekim 2017

TÜİK, eylül ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (tarım-ÜFE) verilerini yayımladı.

Buna göre, tarım-ÜFE eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,48 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,09 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 2,17 artış, ormancılık ürünleri yüzde 0,97 ve balıkçılıkta ise yüzde 6,23 azalış şeklinde oldu.



Ana gruplarda bir önceki aya göre değişime bakıldığında; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,24, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,65 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,86 artış kaydedildi.



Bir önceki aya kıyasla alt tarım gruplarından; lifli bitkiler yüzde 15,76, tropikal ve subtropikal meyveler yüzde 5,28, sebzeler yüzde 4,31, çeltik yüzde 4,01 ve canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 3,25 artış gösterirken, yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler yüzde 7,21, yağlı meyveler yüzde 1,63 azalış gösterdi.