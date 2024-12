Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Et fiyatlarında artış yok

Takip Et

Cihan ORUÇOĞLU

Bakanlığın 2024 değerlendirmesi ve 2025 hedeflerini duyurmak için İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırmızı ette fiyat artışı olmadığını, fiyatları artırma çabası olduğunu söyledi. Bakan İbrahim Yumaklı, “Aslında et fiyatlarında bir değişim yok. Sadece et fiyatlarında değişim sağlama çabaları var. Adana Kasaplar Odası Başkanı bir açıklama yaptı. Kendisini mahkemeye verdik. Maalesef bulanık suda balık avlama davranış biçimi. Biz de bunlarla en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Sadece yaptırım olarak değil Et ve Süt Kurumu marifetiyle piyasayı regüle edeceğiz. Çok yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

“3. yılın sonunda et ithalatını konuşmayacağız"

Ette yerli üretim çalışmalarına da değinen Yumaklı, bu tarafta anaç hayvan stoku oluşturulduğunu belirtti. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Et Süt Kurumu arasındaki projenin işlediğini aktaran Yumaklı, Iğdır’da TİGEM arazilerinde 10 bine yakın hayvan olduğunu, bunu 20 bine çıkartacaklarını söyledi. Şanlıurfa Ceylanpınar'da da 70 bin adetlik bir anaç hayvan stoku oluşturulması hedefleniyor. Et konusunda üç yıllık bir perspektif koyduklarını belirten Yumaklı, "3. yılın sonunda et ithalatını konuşmayacağız" dedi. Gıda güvenliği konusuna da değinen Yumaklı, Türkiye'nin bütün sınırlarını kapattığında bile bu konuda herhangi bir sorun yaşamayacağını belirtti.

Fahiş fiyatlama vurgusu

“Asgari ücret artışıyla yeni fiyatların artışını görüyoruz. Özellikle et ürünlerinde. Bunlara bir önleminiz var mı” sorusuna ise Yumaklı, “Hiç kimsenin, maliyetinin üzerine makul kârı koyarak ticaretini yapan kimseye bir şey söylediği yok. Ancak bir liralık maliyetin satış fiyatı olarak 10 lira belirlenmesi fahiş fiyattır” açıklamasını yaptı. Pestisitle ilgili tartışmalar hakkında ise Bakan, “Pestisit kullanımında AB’nin neresindeyiz bence önce ona bakmak lazım.17 ile Kalıntı Eylem Planı çıkarıyoruz. Ülkemizdeki kalıntı oranını yüzde 35 azalttık” diye konuştu.

Hal Yasası için 2025’e işaret etti

Bir ürünün fiyatı için iki önemli husus olduğunu aktaran Bakan İbrahim Yumaklı, “Ürünün arzıyla ilgili fazlalık ya da azlık, ürünün fiyatını belirler ya da maliyetleri ürünün fiyatını belirler. Üretici üretmiş bunu arz etmiş üreticinin arz ettiği üründe problem yok üreticinin arz ettiği fiyatta problem yok ama son tüketici onu almaya gittiğinde, bütün ürünlerde de değil farklı ürünler için zaman zaman problem oluyor. Hal Yasası, Ticaret Bakanlığımızın uhdesinde ama birlikte çalışıyoruz. Bu yıl içerisinde mutlaka bu değişiklikleri gündeme getireceğiz. Takvimi söyleyemeyeceğim çünkü çalışma devam ediyor ama en kısa zamanda bitirmek istiyoruz. Ticaret Bakanlığımız bu konuya liderlik ediyor, 2025 içerisinde diyebiliriz” diye konuştu.

“14 kişilik ekip kurduk"

Bakan İbrahim Yumaklı, Suriye'nin bitkisel ve hayvansal üretim ihtiyaçlarına destek olacaklarını da belirterek, "14 kişilik ekip kurduk, bir eylem planı hazırlamak üzere çalışmalarımıza başladık” dedi. Yumaklı, “Bakanlığımız uhdesinde Suriye'nin tekrar kendini toparlaması adına önemli bir başlık olan tarımsal üretim konusunda, hem bitkisel üretim hem hayvansal üretimde ihtiyaçları tespit ederek mutlaka onların yanında olacağız” ifadelerini kullandı.