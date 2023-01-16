Tarımda üretici enflasyonu yüzde 151,03 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Tarım-ÜFE'de (2015=100), 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %4,82, bir önceki yılın Aralık ayına göre %151,03, bir önceki yılın aynı ayına göre %151,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %132,18 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %3,45 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %5,03 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde %5,37 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde %1,67 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %7,81 artış ve çok yıllık bitkisel ürünlerde %15,90 artış gerçekleşti.

Sektör ve ana gruplara göre Tarım-ÜFE ve değişim oranları, Aralık 2022

Tarım-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Aralık 2022

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi



Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %82,94 ile lifli bitkiler ve %91,54 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %309,17 ile turunçgiller ve %191,66 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Alt gruplara göre Tarım-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Aralık 2022

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 9 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, %2,64 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve %1,56 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise %9,58 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt ve %8,25 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Alt gruplara göre Tarım-ÜFE aylık değişim oranları (%), Aralık 2022

Aralık 2022'de, endekste kapsanan 86 maddeden, 34 maddenin ortalama fiyatında azalış, 49 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.