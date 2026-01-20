Tarımsal girdi maliyetleri tırmanışta: Tarım-GFE yıllık yüzde 34’ü aştı

TÜİK, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi’nin (Tarım-GFE) Kasım 2025 sonuçlarını açıkladı. Buna göre Tarım-GFE, kasım ayında yıllık yüzde 34,24, aylık yüzde 1,84 artış gösterdi.

Endeks, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,43, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 32,44 yükseldi. Ana gruplar incelendiğinde, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi aylık bazda yüzde 1,96, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi ise yüzde 1,10 arttı.

Yıllık bazda tarımda kullanılan mal ve hizmetlerdeki artış yüzde 35,49, tarımsal yatırıma katkı sağlayan kalemlerdeki artış ise yüzde 27,01 olarak kaydedildi.

Alt gruplar içinde yıllık artışın en yüksek olduğu kalem yüzde 65,48 ile veteriner harcamaları olurken, aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,51 ile enerji ve yağlayıcılarda görüldü.