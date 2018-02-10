Tarımsal kredilerde bir ilk

10 Şubat 2018

Ali Ekber YILDIRIM

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nin tarıma verdiği düşük faizli krediler ilk kez 3 yıllık açıklandı. Bu güne kadar yıl bazında açıklanan düşük faizli tarımsal krediler Bakanlar Kurulu'nun 10 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan karı ile 3 yıllık dönemi kapsayacak şekilde 2020 yılı sonuna kadar açıklanmış oldu.

Hayvancılık kredilerinin öne çıktığı kararnamede, sadece çok yıllık yem bitkilerine verilen kredinin tüm yem bitkilerini kapsayacak şekilde düzenlendi. Ayrıca tarım ürünlerinin işlenmesi de kredi kapsamına alındı. Lisanslı depoculuk ve seraların modernizasyonunda kredi limitleri ve faiz desteği artırıldı.

Hayvancılık kredilerinde faiz desteği artırıldı

Bakanlar Kurulu'nun “Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullanılmasına İlişkin Karar”ı ile hayvancılık kredilerindeki dağınık yapı giderilirken, faiz desteği bazı kredilerde artırıldı. Buna göre 2020 yılı sonuna kadar sütçü,etçi kombine sığır yetiştiriciliğinde yatırım kredilerinde yüzde 100 ile yüzde 50 arasında faiz indirimi uygulanırken,işletme kredilerinde bu oran yüzde 100 ile yüzde 25 arasında değişiyor. Daha önce 200 bin lira üst limitli yaygın hayvancılık kredilerinde üst limit 250 bin liraya çıkarılırken 100 bin liraya kadar olan işletme ve yatırım kredisi kullanımında yüzde yüz faiz indirimi(sıfır faiz) uygulanacak.Aynı kapsamda 100 bin lira ile 250 bin liralık kredilerde ise yatırım kredisinde yüzde 75 işletme kredilerinde yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak.

Yem bitkilerinin tamamına destek verilecek

Geçmiş yıllardan farklı olarak Bakanlar Kurulu Kararı'ndaki önemli değişikliklerden birisi ise yem bitkileri yetiştiriciliği kredilerinde oldu. Daha önceki yıllarda sadece "Çok yıllık yem bitkileri üretimi" düşük faizli kredi kapsamında yer alırken, 2018-2020 döneminde "yem bitkileri üretimi" başlığı altında her türlü yem bitkisinin üretimi kredi kapsamına alındı. Buna göre, yem bitkileri üretimi kapsamında 2 milyon 500 bin liraya kadar yüzde 100 indirimli, yani sıfır faizli kredi kullandırılacak.

Tarımsal ürün işleme kredi kapsamında

Bakanlar Kurulu Kararı ile ilk kez tarımsal ürünlerin işlenmesine de düşük faizli yatırım ve işletme kredisi verilmesi kararlaştırıldı. Buna göre, tarımsal ürünlerin işlenmesi için 5 milyon liraya kadar yatırım ve işletme kredilerinde yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak. Kooperatiflerin tarımsal ürün işleme,paketleme ve depolama tesisi yatırımlarında ise yine 5 milyon lira üst limitli yatırım kredilerinde yüzde 75,işletme kredilerinde yüzde 50 faiz indirimi sağlanacak.

Lisanslı depoculukta limit ve faiz desteği arttı

Geçen yıl 5 milyon lira ve yüzde 25 olan lisanslı depo yatırımlarındaki kredi limiti depo kapasitesine göre farklılaştırıldı. Lisanslı depoculuk yatırımlarında kapasitesi 10 bin tona kadar olan yatırımlarda 10 milyon lira, kapasitesi 10 bin tondan yüksek olan yatırımlarda ise kredi üst limiti 20 milyon lira oldu. Yatırım kredilerinde yüzde 75, işletme kredilerinde yüzde 50 faiz indirimi sağlanacak.

Geçen yıl seraların modernizasyonu kapsamında 100 bin lira olan kredi üst limiti 2018-2020 döneminde 300 bin lira olarak uygulanacak. Yatırım kredilerinde daha önce olduğu gibi yüzde 100, işletme kredilerinde yüzde 50 faiz indirimi yapılacak.

Tohumculuk, fide ve fidan kredisinde değişiklik

Tohumculuk,fide ve fidan üretimi ve kullanımı kredilerinde de bazı değişiklikler yapıldı. Yurt içi sertifikalı tohum,fide ve fidan üretiminde 10 milyon lira ve yüzde 100 olan faiz indirimi 2020 yılı sonuna kadar devam edecek. Yurt içi sertifikalı tohum,fide ve fidan kullanımında ise kademeli bir uygulama olacak. Kararnameye göre, 5 milyon lira üst limitli kredide 100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimi uygulanırken, 100 bin lira ile 5 milyon lira arasındaki kredilerde faiz indirimi yüzde 50 olacak.

Kaynak: AA