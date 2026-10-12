TARSİM'den çiftçiye yeni haklar: Don teminatı, prim indirimi ve artan ödemeler

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2027 yılında uygulanacak devlet destekli tarım sigortalarındaki yeni düzenlemeleri açıkladı. Buna göre, teminat dönemi öncesinde yaşanan don olaylarına karşı sigortalanan ürün sayısı 9'dan 25'e çıkarılacak. Temel Sigorta Paketi'ne de 16 ürün daha eklenecek.

Hangi ürünler sigorta kapsamına alındı?

Daha önce kayısı, elma, armut, ayva, şeftali, nektarin, erik, kiraz ve vişne için uygulanan don teminatına şu ürünler de eklendi: Ceviz, badem, Trabzon hurması, dut, nar, incir, kivi, hünnap, yenidünya, muşmula, kızılcık, kuşburnu, alıç, keçiboynuzu, muz ve kestane.

Üç ilde yeni sigorta uygulaması

Kuraklık başta olmak üzere verim kayıplarını tarla bazında güvence altına alan Parsel Bazlı Verim Sigortası, Tekirdağ'ın ardından Şanlıurfa ve Kayseri'de de pilot olarak uygulanacak. Uygulamanın daha sonra Türkiye geneline yayılması planlanıyor.

Gelir Koruma Sigortası'na tritikale, TARSİM kapsamına ise pelemir eklendi.

Hayvancılık ve arıcılıkta yeni haklar

Büyükbaş hayvan sigortalarında yetiştiriciler, geniş kapsamlı tarifede talep etmeleri halinde buzağılarını doğdukları ilk günden itibaren sigortalatabilecek.

Arıcılık sigortasında kar yağışının neden olduğu heyelan hasarları kapsama alınırken kovan bedeli 5 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya çıkarılacak.

Seracılara indirim geliyor

Sera sigortalarında örtü onarım masrafı 6 bin 500 liradan 8 bin 500 liraya yükseltilecek. Modernize edilen seralarda poliçe primine yüzde 5 indirim uygulanacak. Şehit yakınları ve gazilere sağlanan indirim hakkı, gazi yakınlarını da kapsayacak.

Yeni düzenlemeler 2027'de başlayacak

Şeker pancarı tohumluk üretiminde yaban domuzlarının yol açtığı zararlar ile baraj kapaklarının açılmasından kaynaklanan sel ve su baskını hasarları da teminat kapsamına eklenecek. Bakan Yumaklı, düzenlemelerle iklim kaynaklı risklere karşı üreticilerin korunmasının hedeflendiğini belirtti.