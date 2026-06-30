Tarsus Ticaret Borsası uyardı: Üretim maliyetleri kritik eşikte

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke, tarımsal üreti­min sürdürülebilirliği açısından girdi maliyetlerindeki artışın dikkatle takip edilmesi gerek­tiğini belirterek, “Nisan ayında Tarım-GFE’nin aylık yüzde 5,61, yıllık ise yüzde 38,97 artmış ol­ması, üreticimizin maliyet yü­künün giderek ağırlaştığını gös­termektedir. Özellikle son yıllar­da küresel ekonomik gelişmeler, enerji fiyatlarındaki dalgalan­malar ve tarımsal girdilerde dı­şa bağımlılık maliyetleri artır­maktadır. Üretimin devamlılığı için üreticilerimizin finansma­na erişiminin kolaylaştırılma­sı ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi büyük önem ta­şımaktadır” dedi. Yönetim Ku­rulu Başkan Yardımcısı Kemal Süheyl Batmaz ise gübre ve ener­ji maliyetlerine dikkat çekerek, “Tarım sektörünün rekabet gü­cünün korunabilmesi için enerji verimliliğini artıran yatırımla­rın ve girdi desteklerinin artırıl­ması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Gürbüz, tarımsal üretici fiyatla­rı ile girdi maliyetleri arasında­ki makasa dikkat çekerek, “Gir­di maliyetlerindeki artış, üretici fiyatlarındaki yükselişten da­ha hızlı gerçekleştiğinde çiftçi­mizin kârlılığı azalıyor. Üretici­mizin sürdürülebilir gelir elde edebilmesi için tarımsal planla­manın güçlendirilmesi, verimli­liğin artırılması ve katma değerli üretimin desteklenmesi gerek­mektedir” dedi. Yönetim Kuru­lu Üyesi Ayhan Bayram, küresel gelişmelerin tarım sektörü üze­rindeki etkilerini değerlendi­rerek, “Son dönemde dünya ge­nelinde yaşanan jeopolitik ge­lişmeler, enerji piyasalarındaki hareketlilik ve uluslararası tica­rette yaşanan belirsizlikler ta­rımsal girdi fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Önümüzdeki dö­nemde özellikle enerji ve gübre kalemlerinde yeni fiyat baskı­larının oluşma ihtimali bulun­maktadır. Bu nedenle yerli üreti­mi destekleyen, dışa bağımlılığı azaltan politikaların önemi her geçen gün artmaktadır” şeklinde konuştu.