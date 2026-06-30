Tarsus Ticaret Borsası uyardı: Üretim maliyetleri kritik eşikte
Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu, haftalık olağan toplantısında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Nisan 2026 Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini değerlendirerek, üreticilerin karşı karşıya kaldığı maliyet baskılarına ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından girdi maliyetlerindeki artışın dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirterek, “Nisan ayında Tarım-GFE’nin aylık yüzde 5,61, yıllık ise yüzde 38,97 artmış olması, üreticimizin maliyet yükünün giderek ağırlaştığını göstermektedir. Özellikle son yıllarda küresel ekonomik gelişmeler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve tarımsal girdilerde dışa bağımlılık maliyetleri artırmaktadır. Üretimin devamlılığı için üreticilerimizin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır” dedi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Süheyl Batmaz ise gübre ve enerji maliyetlerine dikkat çekerek, “Tarım sektörünün rekabet gücünün korunabilmesi için enerji verimliliğini artıran yatırımların ve girdi desteklerinin artırılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Gürbüz, tarımsal üretici fiyatları ile girdi maliyetleri arasındaki makasa dikkat çekerek, “Girdi maliyetlerindeki artış, üretici fiyatlarındaki yükselişten daha hızlı gerçekleştiğinde çiftçimizin kârlılığı azalıyor. Üreticimizin sürdürülebilir gelir elde edebilmesi için tarımsal planlamanın güçlendirilmesi, verimliliğin artırılması ve katma değerli üretimin desteklenmesi gerekmektedir” dedi. Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Bayram, küresel gelişmelerin tarım sektörü üzerindeki etkilerini değerlendirerek, “Son dönemde dünya genelinde yaşanan jeopolitik gelişmeler, enerji piyasalarındaki hareketlilik ve uluslararası ticarette yaşanan belirsizlikler tarımsal girdi fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Önümüzdeki dönemde özellikle enerji ve gübre kalemlerinde yeni fiyat baskılarının oluşma ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle yerli üretimi destekleyen, dışa bağımlılığı azaltan politikaların önemi her geçen gün artmaktadır” şeklinde konuştu.