Memura seyyanen zamda yeni karar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesine karşın kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olan, yönetici ve uzman unvanlı personele 30 bin TL tutarında seyyanen artış öngören düzenleme, Meclis gündeminden çıkarıldı.

30 bin memuru etkileyecekti

Meclis Başkanlığı’na iletilen ve komisyonda hızla onaylanan teklif, kamu kurumlarında görev yapan yönetici ile uzman statüsündeki çalışanlara brüt 30 bin liralık ek ödeme yapılmasını amaçlıyordu. Düzenlemenin, yaklaşık 30 bin kamu görevlisini kapsadığı belirtiliyordu.

Düzenleme tepki gösterilmişti

Kamu işçi sendikaları söz konusu düzenlemeye tepki göstermişlerdi. Memur-Sen, düzenlemenin tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısında bulunurken Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) "şanslı bir azınlığa torpil yapıldığını" savundu.

Memur-Sen teklifin kabul edilmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada alt-üst ayrımının adil olmadığını belirterek ve kamu görevlilerinin haklarını belirleyen düzenlemelerin toplu sözleşme masasında tartışılması gerektiğini bildirdi.