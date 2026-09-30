Tasfiye sürecine giren 76 yıllık kahve markasının yeni sahibi belli oldu

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İngiltere’de otel, restoran, kafe ve işletmelere kahve tedarik eden Joe Black Coffee Roasters’ta yönetim değişti.

Kahve çekirdeği karışımlarının yanı sıra dökme çay ve çeşitli sıcak içecek ürünleri satan şirket, tasfiye sürecine girmesinin ardından yeni bir şirketin kontrolüne geçti.

The Gazette’de yayımlanan bilgilere göre CMB Partners UK Limited’dan Adam Price ve Lane Bednash, 8 Eylül’de tasfiye memuru olarak atandı.

1950’de Liverpool’da kuruldu

Şirketin geçmişi 1950 yılına uzanıyor. Joe Black Coffee Roasters’ın aktardığı bilgilere göre işletme, Liverpool’da ilk olarak Bellews & Co Merchants adıyla faaliyete başladı.

Yerel bir kahve kavurma işletmesi olarak yola çıkan şirket, ilerleyen yıllarda İngiltere genelinde evlere, kafelere ve iş yerlerine ürün sağlayan bir marka haline geldi.

Şirket yalnızca kahve satışıyla faaliyet göstermiyor. Kahve karışımları, çay ve diğer sıcak içecek ürünlerinin yanı sıra kahve makinelerinin temizliği ve barista eğitimi hizmetleri de sunuyor.

İngiltere dışında da müşterileri bulunuyor

Joe Black Coffee Roasters, zanaat tipi kahve karışımları, çay ve sıcak çikolata ürünlerini İngiltere’deki ve dünyanın farklı bölgelerindeki işletmelere tedarik ediyor.

Şirket; kafeler, oteller ve iş yerlerine kahve servisi için ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetleri sağladığını belirtiyor. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Faaliyetler devam edecek

Tasfiye süreciyle birlikte en önemli soru, 76 yıllık markanın faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğiydi. Joe Black Coffee Roasters sözcüsü, işletmenin 1 Temmuz’da devralındığını ve kontrolün yeni yönetime geçtiğini açıkladı.

Sözcü, Joe Black markasının faaliyetlerini sürdüreceğini ve müşterilere verilen hizmetlerin normal şekilde devam edeceğini bildirdi.