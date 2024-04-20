Tat Gıda'dan yatırım açıklaması: '10 milyon Euro yatırım yapacağız'

Tat Gıda Başkan Vekili Veysel Memiş, Tat Gıda’nın yeni iş stratejisi ve hedefleri hakkında açıklama yaptı.

Memiş, “2024 yılında yurt içi ve yurt dışı pazarlarında güçlü büyümemize ek olarak, ev dışı tüketiminde de büyümeyi hedefliyoruz. Yeni yapımızın getireceği ivmeyle birlikte hazır yemek ve sos kategorisi gibi yenilikçi ürün segmentlerindeki varlığımızı genişleteceğiz. Sektörümüze yaptığımız yatırımları aynı zamanda ülkemizin ekonomisine değer katmak için bir vesile olarak görüyoruz" dedi.

İhracat ve yatırım hedeflerinden bahseden Memiş, şunları kaydetti:

“Yatırımlarımız kesintisiz şekilde sürüyor. Hazır Yemek’te yeni nesil ileri teknoloji yatırımlarıyla, ürünlerimizin hem lezzet ve kalitesini hem de üretim kapasitesini arttırmaya yönelik makine yatırımının kararını aldık. Bu yatırımlar ile hazır yemek üretim kapasitesini 180 bin adet/günden 230 bin adet/güne yükseltmeyi planlıyoruz. İkinci odak alanımız olan sos tarafı için 75 milyon adet/yıl pet şişe (sos) kapasitemizi 120 milyon adet/yıla çıkartmayı hedefliyoruz. Ek olarak, yeni bir hat yatırımıyla da tüketicinin talebinin yüksek olduğu yeni trend lezzetlendiricilere de yatırım yapıyoruz. Bu kapsamda yıla yaygın sürekli üretimi de destekleyecek sos ve hazır yemek kategorilerine 2025 yılının ilk yarısına kadar toplam yaklaşık 10 milyon Euro yatırım yapmayı planlıyoruz.

Hedefleri konusunda da bilgi veren Veysel Memiş, Tat Bakliyat’ın ihracat ağırlıklı çalıştığını, aynı şekilde Tat Gıda’nın ihracat oranını da arttıracaklarını söyleyerek, “Tat Bakliyat, halen dünyada 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Bu global müşteri ağı, Tat Gıda’nın ihracatını daha üst seviyeye taşımak için hazır bir potansiyel konumundadır."