Tayvan Borsası'na DDoS saldırısı

Tayvan Borsası, 12 Eylül 2024'te Dağıtılmış Hizmet Engelleme (DDoS) saldırısına maruz kaldı. Saldırının Tayvan Devlet Başkanı William Lai’nin Çin'e yönelik sert açıklamalarına misilleme olarak yapıldığı iddia edildi. CNBC’nin Tayvan medyasına dayandırdığı haberine göre, çok sayıda yabancı IP adresinden gelen geçersiz sorgular, borsanın web sitesini kısa süreliğine devre dışı bıraktı.

Borsa, Tayvan saatiyle 15.00’te başlayan saldırının hizmetlerde geçici kesintiye yol açtığını, ancak saat 15.22’de her şeyin normale döndüğünü duyurdu. Menkul kıymetler piyasası ve diğer borsa işlemlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığı da bildirildi. Yerel medya, saldırının Rus yanlısı hacker grubunun Tayvan hükümetine karşı düzenlediği bir siber saldırının parçası olduğunu iddia etti.

Ayrıca saldırının Tayvan hükümetine ve çeşitli finansal birimlere, özellikle havaalanlarına ve vergi dairelerine de yöneldiği bildirildi. Tayvan’ın bilgi güvenliği şirketi Radware, saldırının Devlet Başkanı William Lai’nin yaptığı Çin karşıtı açıklamalara yanıt olarak düzenlendiğini öne sürdü. Lai, Çin'in Tayvan üzerindeki toprak iddialarını eleştirerek, Rusya'nın işgal ettiği Çin topraklarını geri almaya yönelik herhangi bir girişim olmadığını vurgulamıştı.