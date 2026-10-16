TBB duyurdu: Mirasçılara banka şubesine gitmeden sorgulama imkânı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), mirasçıları ilgilendiren yeni bir e-Devlet hizmetinin kullanıma sunulduğunu açıkladı.

Daha önce vefat eden kişiye ait Risk Merkezi Raporu için mirasçılık belgesiyle banka şubelerine veya posta yoluna başvurulması gerekirken, 15 Ekim'den itibaren başvuru ve rapor teslim işlemleri e-Devlet üzerinden de yapılabilecek.

e-Devlet'ten nasıl başvuru yapılacak?

Mirasçılar, www.turkiye.gov.tr adresinden veya e-Devlet mobil uygulamasından sisteme giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirebilecek. Başvuru için sırasıyla Varis Hizmetleri, Diğer Hizmetler ve Türkiye Bankalar Birliği - Risk Merkezi Raporu (Mirasçısı Olduğunuz Kişi Adına) adımlarının izlenmesi gerekiyor.

Rapor ücretsiz alınabilecek

Yeni hizmet kapsamında her bir vefat eden kişi adına Risk Merkezi Raporu ücretsiz olarak temin edilebilecek. Ancak rapor alma işlemlerinde belirli sınırlar uygulanacak. Buna göre bir kişi adına günde en fazla 1, ayda 4 ve bir takvim yılında 24 rapor alınabilecek.

Raporda hangi bilgiler yer alacak?

Risk Merkezi Raporu'nda vefat eden kişinin güncel kredi limitleri ve borç bilgilerinin yanı sıra bireysel kredi başvurularına ilişkin kayıtlar da bulunacak. Raporda ayrıca gecikmiş telefon ve internet faturaları, çek ve senet bilgileri, çek yasağı kararları, ihale yasaklılığı ve ilgili diğer finansal kayıtlar yer alacak. Böylece mirasçılar, vefat eden kişinin Risk Merkezi kayıtlarına dijital ortamdan erişebilecek.

Hizmete ilişkin ayrıntılı bilgilere Risk Merkezi'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.