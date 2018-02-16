TCDD Taşımacılık, Trans-Hazar Birliği'ne daimi üye oldu

16 Şubat 2018

ANKARA (DÜNYA) - Çin’den başlayıp Avrupa’ya uzanan taşımacılık hattının oluşturulmasına yönelik faaliyetler kapsamında çalışan, ilgili ülkelerin demiryolu taşımacılığı şirketlerinin üye olduğu Trans Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı Uluslararası Birliği Genel Kurulu Ankara’da tamamlandı.

Genel Kurul’da TCDD Taşımacılık A.Ş., birliğe daimi üye olarak kabul edildi. Türkiye’nin daimi üyeliğine ilişkin protokol Trans Hazar Taşıma Birliği Genel Sekreteri Baurzhan Kulushev ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Veysi Kurt tarafından imzalandı.

Çin’den Avrupa’ya “Orta Koridor” ile 15 günde taşımacılık

Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı, Güneydoğu Asya ve Çin’den başlayarak Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan, Gürcistan ve ardından Türkiye, Ukrayna ve diğer Avrupa ülkeleri ile yapılacak taşımalarda en kısa, en hızlı, iklim bakımından en elverişli rota olarak rekabette ön plana geçiyor. Bu hat, “Orta Koridor” olarak adlandırılıyor.

Trans-Hazar Koridoru ve Bakü-Kars-Tiflis demiryolu hattını içine alan Orta Koridor ile Çin’den Avrupa’ya 15 günde erişim mümkün olacak. Halen Çin-Avrupa erişimi 45 güne kadar çıkabiliyor.

TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin üyeliğinin 60’dan fazla ülke ve 4.5 milyar nüfusu kapsayan coğrafyada lojistik işbirliklerini kolaylaştıracağı, Trans-Hazar ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu taşımaya ilave yük imkanı sağlayacağı belirtildi.

Türkiye’de yapılan Genel Kurul’a Azerbaycan Demiryolları (ADY), Gürcistan Demiryolları (GR), Kazakistan Demiryolları (KTZ) , Aktau Uluslararası Deniz Ticaret Limanı AŞ, Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı AŞ, Batum Deniz Limanı Ltd. AŞ, PKP Geniş Ekartmanlı Metalürji Demiryolu Hattı, Kuruk Limanı Ltd. Şti, ACSC Logıstıcs, ADY Container, ADY Express,GR Logistics & Terminals Şirketleri ile diğer ilgili firmalar katıldı.