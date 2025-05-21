Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2025 dönemine ilişkin Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verilerini yayımladı. Finans sektöründe faaliyet gösteren 147 kuruluşun yanıtlarıyla hazırlanan endeks, Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla 9,2 puanlık düşüşle 168,5 seviyesine geriledi.

FHGE’yi oluşturan alt kalemlere bakıldığında; son üç aya ilişkin iş durumu, hizmetlere olan talep ile gelecek üç aya dair talep beklentilerinin tamamında gerileme yaşandığı görüldü. Özellikle gelecek üç ayda hizmetlere olan talep artışı beklentilerinin zayıflaması dikkat çekti.

İstihdam cephesinde ise olumlu bir tablo ortaya çıktı. Son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenlerle birlikte, gelecek üç ay için artış beklentisinde olanların oranı da yükseldi. Bu gelişme, sektörün istihdam beklentilerinde güçlenmeye işaret ediyor.

Alt sektörler düzeyinde değerlendirildiğinde, “64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” alanında 10,4 puan, “66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler” alanında ise 7,6 puanlık azalma yaşandı. Buna karşılık, “65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)” sektöründe 8,8 puanlık artış kaydedildi.