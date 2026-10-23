TCMB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 3280 hanehalkı tarafından yanıtlanmış 2026 yılı Eylül ayına ilişkin hanehalkı beklenti anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre vatandaşların 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 0,02 puan artarak yüzde 45,60'a yükseldi.

Fiyat artışlarında gıda ve enerji öne çıkıyor

Katılımcılar, son bir yılda fiyatların en fazla yükseldiği ürün ve hizmet grupları olarak "gıda" ile "yakıt ve enerji"yi gösterdi. Gelecek 12 ayda en fazla fiyat artışı beklenen gruplar da aynı oldu.

Bununla birlikte gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında sayanların oranı aylık bazda 1,5 puan azalarak yüzde 37,8'e indi.

Konutta artış beklentisi geriledi, dolar tahmini yükseldi

Hanehalkının gelecek 12 ayda konut fiyatlarında beklediği artış, önceki aya göre 1,44 puan düşerek yüzde 30,69 oldu.

Dolar beklentisi yükseldi

Vatandaşların 12 ay sonrasına ilişkin ABD doları kuru beklentisi ise 1,43 lira yükselişle 55,90 liraya çıktı.

Yatırım tercihlerinde altının payı arttı

Katılımcıların yatırım tercihlerine bakıldığında ise ankette "altın alırım" diyenlerin oranı, bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 43'e ulaştı. Böylece altın, yatırım tercihlerinde ilk sırada yer aldı.

İkinci sıradaki "ev/dükkan/arsa vb. alırım" yanıtını verenlerin payı ise 3,5 puan azalarak yüzde 33,6'ya geriledi.