TCMB Başkan Yardimcısı Cevdet Akçay: Dövize dönenin elini yakmak zorundasınız
Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, savaşın getirdiği risklere ilişkin, “Dışsal şoklara karşı her zaman silahımız var. Yapacağımız şeyler var” dedi.
Recep ERÇİN
Atılan adımın etkilerini günlük bazda takip ettiklerini dile getiren Akçay, yeterli görmedikleri noktada gerekeni yapacaklarını ifade etti. Nisan ayında emeklilik nedeniyle görevinden ayrılması beklenen Akçay, faiz seviyesinin ve makro ihtiyati tedbirlerin, döviz kurlarının seviyesi ile birlikte düşünülmesi gerektiğini belirtti. Akçay, tercih edilen politika setinin gerektiği durumlarda değiştirilebileceğini vurguladı.
Adımlar yeterli olmazsa gereği yapılacak
Akçay, önceki akşam Tarih Vakfı ve Robert Kolej Mezunları Derneği iş birliğiyle düzenlenen Bizim Tepe Tarih Sohbetleri etkinliğinde konuştu. Akçay burada dünyada ve Türkiye’de merkez bankacılığı tarihine ilişkin bilgiler paylaşırken, merkez bankaları ve piyasa aktörleri arasındaki iletişime dair görüşler de aktardı.
Toplantıda “Chatham House” kuralları geçerli olduğundan toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cevdet Akçay, Orta Doğu’daki gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisi ve TCMB tarafından atılan adımlara ilişkin şunları söyledi: “Proaktif adımlar çok yerindeydi. Ondan sonra attığımız adımların yeterli olup olmadığına günlük bazda bakıyoruz. Yeterli görmezsek eğer zaten gerekeni yapacağız. Yapmaya mecburuz zaten. Bu tür şoklar, TCMB’nin doğru reaksiyon verdiğini ve rüştünü ispatlama anlamında gerekeni yaptığını gösterdi.
Geçen sene bir siyasi kriz vardı. 2024 seçimlerinden evvel Türklerin korkunç bir TL shortlaması vardı. Yani patlayacak, kur gidecek vesaire. Orada da çok iyi bir reaksiyon verdik. Yani dövize yanlış sebepten dolayı dönen herkesin eli çok ciddi şekilde yandı ve yakmak zorundasınız zaten. Geçen seneki siyasi krizi bence çok iyi bir tepkiyle atlattık. Burada henüz tepkiler bitti diye bakamazsınız. Çünkü ne kadar geçici, ne kadar kalıcı hiç kimse bilmiyor. Ama bu tür dışsal şoklara karşı her zaman silahımız var.”
“Hatayı gördüğünüzde düzeltiyoruz”
Türkiye’nin enflasyonla mücadelede belli başarıları ve belli başarısızlıkları olduğunu fakat toplama bakıldığında her zaman bir şeylerden ders alındığını anlatan Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda siz de yanlış yapıyorsunuz diyenler var mesela! Belki bazılarını yapıyoruz ama gördüğümüz zaman düzeltmeye çalışıyoruz. Gücümüz yettiğince düzeltmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla sürecin içindeyiz hâlâ. Merkez Bankası da Türkiye’de evriliyor.
Dünyada da evriliyor. Türkiye’de merkez bankacılığının ben geleceğinin çok parlak olduğuna inanıyorum. Burada yeni merkez bankacı bazı arkadaşlar var. Girilmesi kolay bir yer değil merkez bankası. Zor bir yer. Hep de zaten zor olması lazım. Elemelerden geçip gelmeniz lazım. İnsan kaynağı çok zengin bir yer. İnsan kaybı olmuş. Ama hâlâ insan kaynağı çok zengin. Bence doğru yönetimle beraber banka ileride daha da önemli bir kurum haline bence gelecek. Biraz daha ayrıcalıklı bir konum olmasında bence daha fazla fayda var. Oraya doğru da evrilmeye çalışıyor. En azından ben içindeyken öyle yapmaya çalıştık.”
Yaptıklarımız yapılmasa enflasyon yüzde 200 olabilirdi 200 olabilirdi
“Dövize yanlış sebepten dolayı dönen herkesin eli çok ciddi şekilde yandı ve yakmak zorundasınız zaten” diyen TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, “Geçen seneki siyasi krizi bence çok iyi bir tepkiyle atlattık. Burada henüz tepkiler bitti diye bakamazsınız. Çünkü ne kadar geçici, ne kadar kalıcı hiç kimse bilmiyor. Ama bu tür dışsal şoklara karşı her zaman silahımız var” ifadelerini kullandı. Akçay’ın dikkat çekici ifadeleri şunlar oldu:
Eğer yatırımcıyı kendi tarafınıza almak istiyorsanız yüzde 80’ini anlamaması yüzde 20’sini anlaması lazım.
Enflasyon yüzde 48’den yüzde 31’e geldi. Bu başarı mı deniyor ama bizim yaptıklarımız yapılmasa idi ne olurdu bilmiyoruz. Yüzde 200 de mümkündü.
Faiz yüzde 17,5’ti. Yüzde 25’e çektik. Yüzde 45’e çekseydiniz, cesaret edemediniz, denildi. Aktarım mekanizması feci hasar almıştı. Kopan linklerin ihdas edilmesi lazımdı. Her puan artışın etkisinin maksimum olması için baştan çok artırmamak gerekiyor. Şirketler ucuz yerlerden kendilerini o kadar çok fonlamışlardı ki büyük bir finansal istikrarsızlık yaratabilirdi.
Biz fazla alçakgönüllü, defansif kaldık. Politika setlerine girmeyeceğim her zaman daha iyisi vardır. Yüreklere yeterince korku salmak lazım.
Gıda kalem bazında çok oynak fakat gıda dışı mallara karşı göreli olarak son 3 yılda trend kırılması ile düşüyor. Esas kalem kira ve eğitim.
Fiyatları kontrol edemeyeceğiniz noktaya kadar edersiniz. O zaman da fiyatlar intikam alarak gelir. Türkiye bunu yaşadı. En çok sevdiğim imzam menkul kıymet tesisi ve KKM’nin sonlandırılması oldu.
“Faiz indirimi de nerden çıktı demedim”
Akçay’a kendisine yöneltilen “Şahin bir merkez bankacı mısınız” sorusuna verdiği yanıtta şunları dile getirdi: “Yani o nasıl gördüğünüze bağlı. Ben bildiğim şekliyle merkez bankacılığı yapıyorum. Bu şahin midir? Ben şunu da söylemeyeyim. Biz faiz indirimlerine başladığımız zaman indirim nereden çıktı demedim mesela. Ama zamanla miktarı vesaire. Bunların hepsi zaten yarı akademik tartışmalar ve olması gereken tartışmalar. ”