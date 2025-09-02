TCMB Başkanı Karahan: "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı duruş sürecek"

Bu yıl başlattığı Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları kapsamında daha önce Eskişehir, Uşak, Denizli, Kayseri ve Ankara'yı ziyaret eden Karahan, Bursa'da bugün iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu.

Karahan, Para Politikası Kurulu’nun (PPK) kararlarında enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentilerin dikkate alındığını, öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığın korunacağını söyledi. Faiz adımlarının büyüklüğünün toplantı bazında, ihtiyatlı ve tamamen enflasyon görünümüne odaklı belirlendiğini ifade etti.

"Sıkı duruş fiyat istikrarı sağlanana kadar devam edecek"

Enflasyonda kalıcı bozulma ihtimaline karşı tüm araçların devreye alınabileceğini belirten Karahan, sıkı duruşun fiyat istikrarı sağlanana dek devam edeceğini aktardı. Bu sürecin; iç talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde iyileşme yoluyla dezenflasyona katkı sağladığını dile getirdi.

Maliye politikasındaki eşgüdümün dezenflasyonu desteklediğine dikkat çeken Karahan, dışsal şokların süreci bozmasına izin vermediklerini söyledi. Haziran 2024’te başlayan dezenflasyon eğiliminin kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Karahan, yıl sonunda enflasyonun TCMB tahmin aralığında kalmasını beklediklerini açıkladı.

"Fiyat istikrarı toplumsal refahı artıracak"

Fiyat istikrarının kalıcı hale gelmesinin toplumsal refahı artıracağını kaydeden Karahan, büyümenin sürdüğünü ve ekonomide sektörel dönüşümün gözlendiğini de sözlerine ekledi.