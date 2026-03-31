TCMB, döviz karşılığı Türk Lirası swap işlemlerine başladı

TCMB, bankalara Türk lirası likidite esnekliği sağlamak için 1 hafta vadeli 5 milyar dolarlık döviz karşılığı TL swap ihalesi başlattı.

Bu adım, Mart 2025'ten bu yana yapılan ilk swap hamlesi oldu.

"Kur rejiminin sağlıklı işlediğini gösterigesi"

TCMB Başkanı Fatih Karahan da bankaların Merkez Bankasıyla olan swap işlemlerini yeniden talep etmeye başladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Biz de yeniden döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerine başlamak üzere hazırlıklarımızı yaptık. Bankaların Merkez Bankası ile swap işlemlerine yeniden yönelmesi sistemde bir döviz likiditesi sıkıntısı olmadığını ve uyguladığımız kur rejiminin sağlıklı bir şekilde işlediğini gösteriyor.

Likidite yönetimimizin bir parçası

Tüm bu işlemleri likidite yönetimimizin bir parçası olarak değerlendiriyoruz. İşlemlerin vadesi ve hacmi bizim kontrolümüz altında. Şartların gelişimine göre işlem hacmini artırabilir ya da değişen piyasa koşulları ile azaltabiliriz."