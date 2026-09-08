TCMB eylülde faiz indirecek mi? S&P Global'den değerlendirme

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S&P Global Market Intelligence, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağını öngördü.

Kuruluş, bankaların yaklaşık iki hafta önce yeniden yüzde 37 üzerinden fonlanmaya başlanmasının ardından kısa vadede ilave bir indirim ihtimalini düşük görüyor.

Fonlama maliyetindeki düşüşe dikkat çekildi

S&P Global Market Intelligence Avrupa Ekonomisi Direktör Yardımcısı Andrew Birch, pazartesi günü yaptığı değerlendirmede, fonlama koşullarındaki son değişiklik ile eylül ayı faiz kararı arasındaki sürenin kısalığına işaret etti.

TCMB, yaklaşık altı ay boyunca bankacılık sistemine yüzde 40 faiz uygulanan gecelik borç verme penceresinden kaynak sağlamıştı. Ağustos sonunda haftalık repo ihalelerinin yeniden başlamasıyla efektif fonlama oranı, yüzde 37 olan politika faizi seviyesine çekilmişti.

Birch'e göre bu adımın kısa süre önce atılmış olması, eylül toplantısında ek bir faiz indirimi beklentisini sınırlıyor.

Yüzde 28'lik enflasyon tahminini aşırı iyimser buldu

Birch, para politikası değerlendirmesinin yanı sıra enerji fiyatlarının Türkiye'deki enflasyon görünümüne etkisine de değindi. Ağustosta ABD ile İran arasında yeniden artan gerilim ve çatışmaların, küresel enerji fiyatları üzerinde kısa vadeli yeni bir baskı oluşturduğunu belirtti.

Bu gelişmenin Türkiye'de enflasyonun seyrini olumsuz etkileyeceğini savunan Birch, TCMB'nin koruduğu yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahminini mevcut koşullarda aşırı iyimser buldu.