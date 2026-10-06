TCMB (Merkez Bankası) faiz kararı ne zaman açıklanacak? MB faiz indirecek mi?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu ay yine toplanacak. Bu toplantı kritik bir öneme sahip... Faizlerin düşürülüp düşürülmeyeceği tartışılırken günler ilerledikçe "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu yoğunlaşıyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası 22 Ekim'de toplanacak ve faiz kararı saat 14.00'te duyurulacak. Toplantı özeti ise 30 Ekim'de yayımlanacak.

Eylül ayı enflasyon rakamlarını beklenti altında gelmesi ve yıllık enlfasyonın yüzde 30 altına düşmesi nedeniyle Merkez Bankası'nın 100 ve 200 baz puan faiz indirimine gitmesi bekleniyor.