TCMB Papel'in faaliyet iznini iptal etti: Kullanıcı fonları ne olacak?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin veren kararı yürürlükten kaldırdı.

18 Eylül’de alınan iptal kararı 23 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Papel artık elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösteremeyecek

Papel’e 27 Ekim 2022’de verilen elektronik para kuruluşu faaliyet izni iptal edildi.

Karar, 6493 sayılı Kanun’un faaliyet izninin iptalini düzenleyen hükümleri kapsamında alındı.

Bu kararla birlikte şirketin elektronik para kuruluşu sıfatıyla yeni ödeme ve elektronik para hizmeti sunma yetkisi sona erdi.

TCMB iki kritik gerekçeye atıf yaptı

İptal kararında Kanun’un 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının iki ayrı bendine atıf yapıldı.

Bunlardan biri, kuruluşun faaliyet izni için gerekli koşulları kaybetmesi halinde TCMB’ye iptal yetkisi veriyor.

Diğer hüküm ise kuruluşun faaliyetlerini sürdürmesinin ödeme sistemlerinin güvenliğini tehdit ettiği sonucuna varılması durumunda faaliyet izninin iptal edilebilmesini düzenliyor.

Kararda ayrıca elektronik para kuruluşlarına ilişkin hükümler ile TCMB’nin denetim ve tedbir yetkilerine de atıf yapıldı.

Kullanıcıların parası ne olacak?

Kararın ardından Papel hesabında para bulunan kullanıcılar açısından en önemli soru bakiyelerin durumuna ilişkin.

6493 sayılı Kanun’a göre elektronik para kuruluşlarının müşterilerden topladığı fonlar, şirketin kendi varlıklarından ayrı şekilde bankalar nezdindeki koruma hesaplarında tutulmak zorunda.

Kanun ayrıca faaliyet izninin iptal edilmesi veya kuruluşun tasfiyeye girmesi halinde bu fonların öncelikle kullanıcıların haklarının karşılanması amacıyla kullanılmasını öngörüyor.

Bu nedenle faaliyet izninin iptal edilmesi, kullanıcı fonlarının doğrudan ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.

Para iadesi için takvim henüz açıklanmadı

Bununla birlikte TCMB’nin Resmî Gazete’de yayımlanan kararında Papel kullanıcılarının bakiyelerinin hangi tarihte ve hangi yöntemle iade edileceğine ilişkin ayrı bir takvim bulunmuyor.

Kullanıcıların hesaplarına erişimi, para çekme veya transfer işlemlerinin nasıl yürütüleceği konusunda kuruluş veya yetkili makamlar tarafından ayrıca duyuru yapılması gerekiyor.

Bu nedenle kullanıcılar açısından bundan sonraki kritik gelişme, koruma hesaplarındaki fonların iadesine ilişkin uygulanacak prosedür olacak.

Papel'e daha önce kayyum atanmıştı

Papel, yılın başında yürütülen bir soruşturma kapsamında da gündeme gelmişti.

Şirket ve bazı yöneticileri hakkında yasa dışı bahis gelirleri ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin iddiaların araştırıldığı soruşturma kapsamında şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştı.

Soruşturmadaki iddialar yargı sürecine konu olurken, TCMB’nin son kararı şirketin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine ilişkin yetkiyi tamamen sona erdirdi.