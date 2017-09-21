TCMB: Portföy akımlarında dalgalanmalar olabilir

21 Eylül 2017

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 14 Eylül'deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin özeti yayınladı. Özette Fed’in para politikasına da değinilerek, portföy akımlarındaki olası dalgalanmalara dikkat çekildi.

TCMB, Fed’in faiz artırımı ve bilanço küçültme politikalarına dair açıklanan normalleşme sürecinin beklentilerin ötesinde bir hızda hayata geçmesi durumunda, finansal piyasalarda gözlenen yüksek risk iştahı ve düşük oynaklık döngüsünün tersine dönebileceğini belirtti.

PPK özetinde, "Böyle bir durum, gelişmiş ülkelerde menkul kıymet fiyatlarında dalgalanmalar yaratarak büyüme eğilimini zayıflatabilecektir. Ayrıca, jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle risk iştahının azalması gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarında da dalgalanmalara yol açabilecektir" ifadelerine yer verildi.

"Enflasyonda kademeli iyileşme gözlenecek"

TCMB, para politikasını oluştururken, enflasyonda dönemsel hareketlerden ziyade, enflasyonun ana eğilimindeki gelişmelere odaklandığını vurguladı. Bu doğrultuda, enflasyonu etkileyen tüm gelişmelerin yakından izlendiği, ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceği yinelendi.

Merkez Bankası, ağustos enflasyonuna atıf yaparak, “Enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve çekirdek enflasyon göstergelerine ilişkin gelişmeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturuyor” değerlendirmesini yaptı.

Yılın sonlarından itibaren enflasyon görünümünde kademeli bir iyileşme gözleneceğini bildiren TCMB, söz konusu iyileşmenin hızı ve niteliğinin yakından takip edileceğini kaydetti.

“İktisadi faaliyet güçlü seyrini sürdürüyor”

Öte yandan büyüme, ihracat, işgücü gibi son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanmanın güç kazandığına işaret ettiğini bildiren TCMB, üçüncü çeyreğe ilişkin göstergelerin de iktisadi faaliyetin güçlü seyrini sürdürdüğüne işaret ettiğini kaydetti. TCMB, bununla birlikte, “Yılın kalan döneminde, KGF desteğinin büyüme üzerindeki etkilerinin zayıflaması ve tüketim harcamalarına yönelik vergi teşviklerinin son bulmasıyla iktisadi faaliyetin daha ılımlı bir eğilim sergileyeceği tahmin ediliyor” ifadelerine yer verdi.

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