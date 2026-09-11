TCMB'nin sonraki adımı ne olacak? Barclays beklentisini açıkladı

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Barclays, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 37'de sabit bırakmasının ardından, yılın son çeyreğinde kademeli faiz indirimleri beklediğini bildirdi. Banka, ekim ve aralık toplantılarında 100'er baz puanlık indirim öngörüyor.

Kıdemli Ekonomist Ercan Ergüzel'in hazırladığı "Şimdilik Bekleme Modunda" başlıklı raporda, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) kararıyla ihtiyatlı duruşunu sürdürdüğü belirtildi. Faizin değiştirilmemesinin hem Barclays'in tahminiyle hem de Bloomberg konsensüs beklentisiyle örtüştüğü kaydedildi.

"PPK metnindeki üç kritik vurgu"

Raporda, TCMB'nin önceki iletişimine kıyasla karar metninde üç unsurun öne çıktığı ifade edildi. Bunlardan ilki, aylık dalgalanmalara rağmen enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmenin devam etmesi oldu.

Yüksek enerji fiyatlarının tüketici enflasyonuna sınırlı yansıması ise iç talebin zayıf seyrine işaret eden ikinci unsur olarak değerlendirildi. Bununla birlikte enerji fiyatlarının, enflasyon görünümü açısından yukarı yönlü risk oluşturmayı sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Faiz indirimlerinde jeopolitik riskler ve enerji fiyatları belirleyici

Barclays'in yılın son iki toplantısına ilişkin indirim beklentisi, jeopolitik risklerin hafiflemesi ve enerji fiyatlarının dengelenmesi varsayımına dayanıyor. Banka, bu koşullar altında başlayacak gevşemeyle politika faizinin 2026 sonunda yüzde 35'e gerilemesini bekliyor.

OVP tahminleri piyasa beklentilerine yaklaştı

Raporda, ağustos ortasında yayımlanan Enflasyon Raporu'nda 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28'e yükseltildiği hatırlatıldı. Yeni Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yapılan güncellemelerle tahminlerin daha gerçekçi seviyelere taşındığı değerlendirmesine yer verildi.

Barclays, güncellenen patikanın enflasyonda tek haneye ancak 2029'da ulaşılmasını öngördüğünü belirterek, bu görünümün piyasa beklentilerine daha yakın olduğunu kaydetti.

Enflasyon ve faiz tahminleri

Bankanın 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30 seviyesinde bulunuyor. Barclays, 2027 için ise enflasyonun yüzde 23,1'e, politika faizinin yüzde 29'a gerileyeceğini tahmin ediyor.